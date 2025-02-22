Встреча с представителем ФСИН разочаровала сестру Нагавкина

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Сестра правозащитника Игоря Нагавкина пожаловалась представителю главной инспекции ФСИН на продолжительное содержание брата в штрафном изоляторе. Чиновник назвал заявления о нарушении прав Нагавкина в колонии-поселении Урюпинска голословными.

Как писал "Кавказский узел", адвокат правозащитника Игоря Нагавкина, бессрочно содержащегося в ШИЗО колонии-поселении Урюпинска, добился свидания со своим подзащитным. Суд по делу правозащитника вновь был отложен. 28 января суд по обжалованию взысканий, наложенных руководством колонии-поселения Урюпинска на заключенного Игоря Нагавкина, был отложен по ходатайству стороны защиты в связи с желанием выявить законность всех взысканий, а не одного взыскания, как желала того судья.

Игорь Нагавкин отбывает двухлетний срок в колонии-поселении в Урюпинске по делу о дезорганизации работы СИЗО. Администрация колонии-поселения обратилась в суд для изменения вида исправительного учреждения ("перережим") на колонию общего режима. 16 декабря 2024 года в Урюпинском районном суде начался судебный процесс, в котором сторона защиты обжалует вынесенные ранее Нагавкину руководством учреждения взыскания. С ноября 2024 года Нагавкин бессрочно находится в штрафном изоляторе. Лишь однажды перед судебным заседанием 9 января он вышел из изолятора всего на сутки. В ШИЗО Игорь проводил голодовку, протестуя против вынесенных ему, как он считает, незаконных взысканий.

В здании УФСИН по Волгоградской области сегодня состоялась встреча Натальи Шишлиной, сестры правозащитника Игоря Нагавкина с главой московской комиссии Георгием Виноградовым и его подчиненными. Содержание беседы записывалось сотрудниками ФСИН на видеокамеру. Наталья озвучила содержание официальной жалобы на руководство колонии-поселения Урюпинска (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"). Обращение женщина тут же передала членам комиссии. В письме сообщалось, что в колонии-поселении города Урюпинска (ФКУ ЛИУ-23), куда Нагавкин прибыл 10 октября 2024 года, против него начались «всевозможные провокации»: его по разным незначительным замечаниям стали помещать в штрафной изолятор. С 18 ноября отсидка в ШИЗО стала для правозащитника, по сути, бессрочной. Наталья перечислила основные взыскания, наложенные руководством колонии (нецензурные выражения во время телефонного разговора с родственниками, книга на тумбочке, обливание холодной водой во время Крещенского праздника и др.).

"Сейчас в суде решается вопрос о законности их вынесения. Очередное заседание состоится 25 февраля", - сообщила в жалобе Наталья Шишлина.

Сестра Нагавкина сообщила о том, что к брату не допускают защитника по доверенности, правозащитника Валентина Богдана. Первоначально не допускали и московского адвоката, впрочем в феврале эта встреча состоялась. "Мне свидание не дали, хотя мы подсчитали по времени, когда должны были закончиться очередные 15 суток", - написала Шишлина.

Натальяподчеркнула, что ее брата отправили отбывать наказание не рядом с местом жительства, а в самую дальнюю колонию-поселение в Волгоградской области - "за 400 километров от нашего дома - в Урюпинск". "Что осложнило наше положение. Наша мама - пожилой больной человек с минимальной пенсией. (Она) не в состоянии добраться до этой колонии", - сообщила Наталья.

Телефонная же карта у Игоря заблокирована "по неизвестной причине, средств на ней нет".

"Он (Игорь Нагавкин) истощен морально и физически. Очень сильно похудел. Имеет серьезные проблемы со здоровьем, которые, считаю, в таких невыносимых условиях еще больше обостряются. Три месяца в ШИЗО — это пытка!!! Ему по суду дали самое легкое отбытие, колонию-поселение. К смертной казни, мучительной и длительной, его никто не приговаривал", - заявила Наталья Шишлина.

Женщина сообщила, что, по словам осужденных, отбывающих наказание в этом учреждении, с которыми она разговаривала, в колонии-поселении сейчас очень много простуженных заключенных, так как в Урюпинске сейчас стоят уже две недели сильные морозы.

"Осужденным не выдают вторые теплые одеяла. Лекарств вообще нет, нет даже йода. В лагере очень холодно! Мерзнут и осужденные и сотрудники. Я даже не представляю, что там в ШИЗО происходит?! При таком морозе", - возмутилась Наталья Шишлина.

Сестра Игоря Нагавкина в письменном обращении попросила московского инспектора Георгия Виноградова лично проверить условия содержания заключенных в этой колонии-поселении и встретиться с ее братом, который готов подробно рассказать о случаях коррупции среди сотрудников колонии-поселения и о нарушениях условий содержания заключенных. Наталья также попросила перевести брата в колонию-поселение Кировского района Волгограда, которая находится недалеко от Калача-на-Дону, в котором прописан Игорь и живут его родственники.

"Остановите этот произвол и беспредел! Мой брат на грани жизни и смерти! Помогите!", - обратилась к инспектору Виноградову Наталья Шишлина в конце своего обращения.

Наталья Шишлина сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что изложила содержание своего обращения лично Виноградову и его сотрудникам, которые присутствовали при часовом разговоре. Однако по ее словам, она не ожидала такого "холодного приема".

"Женщина (сотрудница областного УФСИН) постоянно переводила разговор на смех. Она говорила неправду и про Игоря, и про старшего брата, который погиб в тюрьме от перитонита. Я им сказала: «Я к вам за помощью обратилась, думала, измените ситуацию. Но я ошиблась. Никто из ваших родственников не погибал в тюрьмах. Моего брата к смерти не приговаривали. А ему можно уже гроб готовить. Я вижу, что его там постепенно до смерти заморят. Теперь (после разговора с вами) я уверена в этом", - рассказала Шишлина.

Наталья также сообщила, что члены комиссии предложили ей написать заявление об угрозах брату и о переводе его в другую колонию-поселение. Но потом выяснилось, что они предлагают перевод в колонию-поселение в Мордовии или в Хабаровске. На просьбу Шишлиной провести проверку в колонии-поселении Урюпинска по заявленным Игорем Нагавкиным преступлениям и нарушениям инспектор Виноградов заявил, что у него нет для этого времени, что заявления Нагавкина "голословны", а показатели у этой колонии-поселения хорошие.

"Обращайтесь в следственный комитет", - посоветовал просительнице Георгий Виноградов.

Наталья Шишлина сообщила журналисту, что видела брата последний раз в декабре по видеоконференцсвязи в суде. "Он сильно похудел. Нам он не жалуется, но я вижу, что ему там совсем плохо. Я даже представить себе не могу, какой холод сейчас в ШИЗО", - возмутилась Наталья Шишлина.

Нагавкин оказывал помощь заключенным и их родственникам, привлекал внимание к пыткам и частой гибели людей в тюрьмах и колониях, боролся с распространением наркотиков. Нагавкин был членом Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Волгоградской области. Также Нагавкин занимался проблемами экологической безопасности - способствовал прекращению выгрузки комовой серы в порту Калача-на-Дону, противостоял застройке парка, организовывал расчистку местного пляжа, говорится в биографической справке "Кавказского узла" об Игоре Нагавкине.

В начале апреля 2024 года Кассационный суд в Краснодарском крае отменил решение Волгоградского областного суда, оставившего в силе приговор Нагавкину по делу о краже. Дело вновь было направлено на рассмотрение в апелляционную инстанцию. Прокуратура заявила, что Игорю Нагавкину следует смягчить приговор по делу о краже и освободить от наказания в связи с истечением срока давности.

23 апреля 2024 года Волгоградский облсуд переквалифицировал действия с тяжких до средней тяжести и освободил Игоря Нагавкина из заключения в связи с истечением срока давности. 15 августа Четвертый кассационный суд Краснодара оставил в силе приговор Нагавкину по делу о краже и отказался назначить ему по требованию прокуратуры реальный срок. Нагавкин настаивал на отмене приговора и оправдании, он намерен обжаловать решение в Верховном и Конституционном судах. В этот же день правозащитник покинул территорию СИЗО-5 в Ленинске, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина".

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