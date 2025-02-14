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17:59, 14 февраля 2025

Адвокат добился свидания с Игорем Нагавкиным

Игорь Нагавкин. Фото предоставлено Натальей Шишлиной

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адвокат правозащитника Игоря Нагавкина, содержащегося в ШИЗО колонии-поселении Урюпинска, добился от руководства учреждения свидания со своим подзащитным. Суд по делу Нагавкина об обоснованности наложенных на него взыскании вновь был отложен.

Как писал "Кавказский узел", 28 января суд по обжалованию взысканий, наложенных руководством колонии-поселения Урюпинска на заключенного Игоря Нагавкина, был отложен по ходатайству стороны защиты в связи с желанием выявить законность всех взысканий, а не одного взыскания, как желала того судья.

Игорь Нагавкин отбывает двухлетний срок в колонии-поселении в Урюпинске по делу о дезорганизации работы СИЗО. Администрация колонии-поселения обратилась в суд для изменения вида исправительного учреждения ("перережим") на колонию общего режима. 16 декабря 2024 года в Урюпинском районном суде начался судебный процесс, в котором сторона защиты обжалует вынесенные ранее Нагавкину руководством учреждения взыскания. С ноября 2024 года Нагавкин бессрочно находится в штрафном изоляторе. Лишь однажды перед судебным заседанием 9 января он вышел из изолятора всего на сутки. В ШИЗО Игорь проводил голодовку, протестуя против вынесенных ему, как он считает, незаконных взысканий.

Московский адвокат Платон Ананьев 13 февраля  сумел добиться от руководства колонии-поселения города Урюпинска возможности встретиться с подзащитным Игорем Нагавкиным. Начальник учреждения не давал разрешения на свидание, мотивируя отказ тем, что Нагавкин находится в штрафном изоляторе, а туда имеет доступ, по мнению начальника, только прокурор. Адвокат сумел доказать ошибочность мнения начальника колонии-поселения. Встреча с подзащитным состоялась.

«Наш адвокат обсудил с Игорем тактику защиты. Посоветовал ему, в случае если он, адвокат, по какой-то причине будет отсутствовать на судебных заседаниях, отказываться от услуг назначенного адвоката. Также Платон Ананьев посоветовал Игорю не давать поводов для руководства колонии вновь и вновь водворять его в ШИЗО", - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Валентин Богдан, который по доверенности также осуществляет защиту Нагавкина в суде.

Богдан также сообщил, что Игорь Нагавкин жалоб на здоровье и условия содержание в ШИЗО не высказывал. 

"На прошлой неделе я встречался с начальником колонии-поселения. Поговорили о том, почему меня не пускали на свидание с Игорем, о том, почему он постоянно содержится в штрафном изоляторе. Я свою точку зрения высказал, он (начальник учреждения) — свою. Мы поняли друг друга. 28 февраля будет судебное заседание в Урюпинском горсуде по моей жалобе о недопуске меня (на свидание), как защитника, к Нагавкину", - рассказал Валентин Богдан.

Также 13 февраля  в Урюпинском городском суде состоялось очередное заседание по установлению законности и обоснованности вынесенных Игорю Нагавкину взысканий. В это время адвокат встречался с Нагавкиным в ШИЗО. Они оба в процессе не участвовали. По словам Богдана, присутствие Нагавкина и адвоката в суде 13 февраля не требовалось, так как там в тот день решался вопрос о назначении даты заседания для рассмотрения дела по существу. Судья Трофимова определила дату следующего заседания - 25 февраля.

"Выясняли наличие документов в деле, определили вот дату следующего заседания. У оппонирующей стороны есть время для ознакомления с материалами дела. Суд по "перережиму" назначен на 3 марта. То есть он состоится после решения суда о законности и обоснованности взысканий, наложенных на Нагавкина», - пояснил Валентин Богдан.

Валентин Богдан также сообщил, что были получены ответы из контролирующих и надзорных органах на его жалобы на условия содержания заключенных в колонии-поселении Урюпинска. В ответах сообщается, что проверки нарушений не выявили. Правозащитник Валентин Богдан намерен обжаловать эти ответы.

Нагавкин оказывал помощь заключенным и их родственникам, привлекал внимание к пыткам и частой гибели людей в тюрьмах и колониях, боролся с распространением наркотиков. Нагавкин был членом Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Волгоградской области. Также Нагавкин занимался проблемами экологической безопасности - способствовал прекращению выгрузки комовой серы в порту Калача-на-Дону, противостоял застройке парка, организовывал расчистку местного пляжа, говорится в биографической справке "Кавказского узла" об Игоре Нагавкине.

В начале апреля 2024 года Кассационный суд в Краснодарском крае отменил решение Волгоградского областного суда, оставившего в силе приговор Нагавкину по делу о краже. Дело вновь было направлено на рассмотрение в апелляционную инстанцию. Прокуратура заявила, что Игорю Нагавкину следует смягчить приговор по делу о краже и освободить от наказания в связи с истечением срока давности. 

23 апреля 2024 года Волгоградский облсуд переквалифицировал действия с тяжких до средней тяжести и освободил Игоря Нагавкина из заключения в связи с истечением срока давности. 15 августа Четвертый кассационный суд Краснодара оставил в силе приговор Нагавкину по делу о краже и отказался назначить ему по требованию прокуратуры реальный срок. Нагавкин настаивал на отмене приговора и оправдании, он намерен обжаловать решение в Верховном и Конституционном судах. В этот же день правозащитник покинул территорию СИЗО-5 в Ленинске, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина".

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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