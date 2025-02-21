Оперштаб Кубани объяснил морозом нарушения при сборе мазута

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На анапских пляжах сети для сбора мазута кладут поверх старых, сообщили блогеры. Сети, уже пропитавшиеся мазутом, вмерзли в песок, объяснил оперштаб действия сотрудников МЧС.

Как писал "Кавказский узел", сил добровольцев, а также тех технологий, которые используют власти, недостаточно для эффективной очистки Черного моря и пляжей Кубани от мазута, указали волонтеры. Эколог предложил обратиться за решением проблемы к ученым из разных стран.

Оперативный штаб Краснодарского края 10 февраля в своем телеграм-канале рапортовал, что от Центрального пляжа Анапы до Бугазской косы оборудованы специальные сооружения от штормов, которые включают в себя ров, вал и полипропиленовую сеть, укрывающую вал. У нее две функции – защитить от размыва нагонной волной во время шторма, и впитать фракции мазута, если волны дойдут до вала.

Блогеры в соцсетях пожаловались на нарушения, зафиксированные на пляжах при сборе мазута при помощи сетей.

Так, Telegram-канал AnapaKiteTeam сообщил сегодня, что на на пляже "Кавказ" "сети обновили прям поверх замытых песком сетей".

Еще одно сообщение от пользователя по аналогичному поводу опубликовал блогер Юрий Озаровский, он сообщил, что события происходят на пляже Афалина.

"Почему нарушают протокол? Такое ощущение что есть какие-то враги, которые поставлены чтобы нарушать указания оперштаба. Во всех СМИ, и в том числе министрами, было озвучено о замене старых сетей новыми, а тут просто поверху. При остающейся снизу сети в мазуте производится дополнительное загрязнение пляжа", - говорится в публикации.

Оперштаб Краснодарского края сегодня вечером опубликовал разъяснения.

"20 февраля на некоторых участках анапских пляжей сотрудники Кубань-СПАС натянули новые полипропиленовые сети поверх старых, загрязненных мазутом. Такое решение было согласовано с оперативным штабом Краснодарского края. Почему так сделали: сети, которые уже выполнили свою задачу и удержали фракции нефтепродуктов, вмерзли в песок; при текущих погодных условиях – сильный ветер и мороз – достать их, не порвав, не получилось; двойной слой сетей не ухудшит защитный эффект от их применения. Поэтому специалисты приняли решение натянуть новые сети поверх вмерзших. При следующей замене снимут сразу оба слоя сетей", – сообщил сегодня оперштаб.

Напомним, к 12 февраля с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено более 184 тысяч тонн загрязненного мазутом песка, в том числе на временную площадку – свыше 143 тысяч тонн.

13 января на пляжах было начато просеивание загрязненного грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья. Просеивание песка, защитные рвы и сети малоэффективны и не помогут полностью очистить пляжи, указали экологи.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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