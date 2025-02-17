Кубань попала в число лидеров рейтинга регионов по качеству жизни

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В рейтинге регионов России по качеству жизни четвертое место занял Краснодарский край, а предпоследнее - Ингушетия.

Как писал "Кавказский узел", в рейтинге регионов России по качеству жизни за 2023 предпоследнее место заняла Ингушетия.

Очередной рейтинг российских регионов по качеству опубликовало сегодня, 17 февраля РИА "Новости". Он построен на основе комплексного учета 66 показателей, на основе которых каждому из регионов присвоен итоговый рейтинговый балл в диапазоне от 1 до 100.

Самое высокое место в рейтинге из регионов юга России занимает Краснодарский край, который находится на четвертом месте с 76,130 балла. Немного ниже, на седьмом месте расположилась Ростовская область с 68,296 балла.

Адыгея находится на 18 месте (63,667 балла), Ставропольский край - на 24 месте (62,184 балла), Волгоградская область - на 39 месте (55,760 балла), Кабардино-Балкария - на 53 месте (51,866 балла), Астраханская область - на 56 месте (51,323 балла), Северная Осетия - на 63 месте (49,035 балла), Чечня - на 65 месте (48,327 балла), Дагестан - на 67 месте (47,633 балла), Калмыкия - на 72 месте (45,939 балла), Карачаево-Черкесия - на 79 месте (41,889 балла), Ингушетия - на 84, предпоследнем месте (34,085 балла).

Для сравнения, первое место рейтинга заняла Москва с 84,085 балла, а последнее - Тыва с 30,123 балла.

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