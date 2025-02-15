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20:06, 15 февраля 2025

Участники шествия в Тбилиси призвали освободить задержанных

Участники шествия с флагами Грузии и Евросоюза. Тбилиси, 15 февраля 2025 года. Кадр видео Lorena Beria / Tbilisi life https://t.me/Tbilisi_life/37112

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Грузии на шествии по улицам столицы призвали освободить всех задержанных на акциях протеста, в том числе журналистку Мзию Амаглобели.

Как писал "Кавказский узел", акции протеста в Грузии продолжаются в ежедневном режиме уже более двух месяцев. Активисты требуют новых выборов и освобождения политзаключенных - оппозиционеров, арестованных в связи с участием в демонстрациях.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Сегодня сторонники евроинтеграции Грузии собрались в исторической части Тбилиси на площади Европы и начали шествие к центральному проспекту Руставели. Шествие в поддержку задержанных на акциях протеста проходит под лозунгом «Нет российской диктатуре!», передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте событий.

Участники шествия также объявили о своей поддержке учредителя газет «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели и всем задержанным на акциях протеста. Все желающие могли принести на акцию письма для них, а адвокаты арестованных заверили,  что постараются передать письма своим подзащитным.

Основатель изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели арестована по уголовному делу о нападении на полицейского, ей грозит до семи лет заключения. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

В шествии принимают участие несколько сотен человек, среди которых оппозиционные политики, представители неправительственных организаций и группы людей разных профессий. Они требуют освобождения Мзии Амаглобели, проводящей голодовку с 12 января.

Неправительственная организация «Ассоциация молодых юристов» сообщила, что Батумский городской суд назначил следующее заседание по делу Амоглобели на 17 февраля, передал корреспондент "Кавказского узла".

17 января стало известно, что активист Темур Катамадзе, который был арестован после акции протеста в Батуми, был вновь задержан после освобождения и объявил голодовку. МВД объяснило задержание Катамадзе тем, что он находится в стране незаконно.

Катамадзе госпитализирован из-за ухудшения состояния

Темур Катамадзе, проводящий голодовку в знак солидарности с Амаглобели, сегодня был переведен на лечение в клинику в связи с ухудшением его состояния здоровья, сообщил телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Адвокат Катамадзе Мариам Габрошвили сообщила в телеэфире, что еще несколько дней назад ее подзащитный отказывался от госпитализации и курса лечения. Она пояснила, что Катамадзе отказывается прекращать голодовку, поскольку считает, что у него на это нет морального права, в то время, как голодовку проводит Мзия Амаглобели.

По словам адвоката, Катамадзе задержали, чтобы выдворить из страны. "Так как он живет без законных оснований. В Грузии он живет больше десяти лет и неоднократно законным путем пытался получить вид на жительство и гражданство. Ему отказывали без объяснения причин", - сказала она в эфире телекомпании.

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Автор: Инна Кукуджанова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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