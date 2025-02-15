Участники акции в Тбилиси обвинили полицейских в несправедливости

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В ходе очередной акции протеста в Тбилиси протестующие принесли с собой зеркала, призвав полицейских посмотреть на свои отражения и прекратить несправедливые задержания.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста, они продолжаются в ежедневном режиме уже более двух месяцев. Активисты требуют новых выборов и освобождения политических заключенных - оппозиционеров, арестованных в связи с участием в демонстрациях.

Вечером 14 февраля в Тбилиси вновь прошла акция протеста перед зданием парламента. Главные требования участников - назначение новых парламентских выборов и освобождение политзаключенных.

Акция была посвящена студенту Звиаду Цецхладзе, который был задержан на одной из акций протеста. Среди протестующих был отец студента Зураб Цецхладзе.

"Наше незаконное правительство должно осознать, что необходимо назначить новые выборы и освободить политзаключенных [...] Мы видели Звиада, у него хорошее настроение, он очень благодарен журналистам и людям, которые здесь стоят», - заявила участница акции Онисе Цхададзе.

Звиад Цецхладзе был арестован 4 декабря, когда провожал друга. Прокуратура обвиняет его в организации насилия во время проевропейских митингов. Молодому человеку грозит от 6 до 9 лет лишения свободы. Родственники Звиада Цецхладзе узнали о его аресте от активистов «Дафиони» - молодежного движения, которое Цецхладзе основал вместе с другими молодыми людьми.

Один из членов "Дафиони" сказал корреспонденту "Кавказского узла", что режим наказывает протестующих за собственное мнение. "Режим наказывает нас, граждан не за то, что мы нарушаем любой закон, или потому, что мы на самом деле собираемся перекрыть улицы. Режим наказывает нас за собственное мнение", - заявил он.

Отец Цецхладзе Зураб сообщил, что два дня назад его дома встретили шесть-семь полицейских и вручили ему штрафную квитанция на 5000 лари (около 1,8 долларов). Силовики заявили, что Зураб Цецхладзе участвовал в перекрытии дороги перед парламентом.

На акцию протестующие взяли зеркала, чтобы полицейские могли увидеть в них свои отражения. «Посмотри в лицо кровавому режиму» - с таким призывом прошел митинг.

«За последние несколько месяцев мы увидели, что полиция потеряла лицо. Она оскорбляет людей и несправедлива. Поэтому мы решили устроить небольшую акцию-перформанс, показать им их отражение в зеркале и дать им возможность увидеть свое нынешнее лицо», - заявил один из протестующих в эфире "Пирвели".

"Дафиони" распространило письмо Звиада Цецхладзе, который обращается к Мзии Амаглобели и просит ее прекратить голодовку. "Госпожа Мзия, состояние вашего здоровья очень серьезное, это вопрос жизни и смерти. Дело в том, что в этой стране достаточно мертвых героев... Нам нужны живые герои!" - говорится, в частности, в обращении.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

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