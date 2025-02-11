Фракция "Честь имею" отказалась поддержать законопроект о евроинтеграции Армении

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Оппозиционная фракция "Честь имею" выступила против законопроекта о начале процесса вступления Армении в ЕС. В ходе парламентских слушаний депутатов заинтересовали экономические последствия законопроекта, в частности, выхода из ЕАЭС.

Как писал "Кавказский узел", 11 сентября ЦИК Армении зарегистрировал гражданскую инициативу "Платформы демократических сил" (в нее входят партии "Республика", "Во имя Республики", "Европейская партия Армении", "Христианско-демократическая партия" и ряд организаций) по сбору подписей в поддержку проекта референдума о вступлении страны в Евросоюз. Активисты набрали 60 тысяч подписей. Инициативу одобрило правительство Армении, после чего пресс-секретарь президента России напомнил, что состоять одновременно в Евросоюзе и ЕАЭС не получится. Инициатива была передана на рассмотрение в парламент.

В ролике "Кавказского узла" представлены мнения ереванцев о политическом курсе страны.

Сегодня в парламенте Армении стартовали слушания по вопросу о начале процесса вступления Армении в ЕС в рамках инициативы, набравшей более 60 тыс. голосов граждан.

Оппозиционная парламентская фракция "Честь имею" заявила сегодня, что будет голосовать против законопроекта о начале процесса вступления Армении в ЕС. "Процедура членства в надгосударственных международных организациях подробно регламентирована статьей 205 Конституции и статьей 15 закона «О международных договорах».Согласно этому, полномочия по инициированию процесса членства в ЕС, как надгосударственной международной организации, принадлежат Правительству, а принятие решения о проведении референдума, необходимого для членства, отведено Национальному Собранию. Окончательное решение о членстве принимается посредством референдума, который напрямую выражает волю народа Республики Армения. Однако представленный в НС законопроект исходит из того, что парламент путем принятия закона может определить, что тем самым выражает волю народа Армении о членстве в ЕС. В связи с началом процесса вступления в ЕС Национальное Собрание может выражать только свою волю, но никогда волю народа РА", - указали депутаты.

Они также отметили, что принятие законопроекта "ставит под угрозу свободную торговлю с рынками ЕАЭС", "не может принести Армении никаких положительных результатов, но и грозит серьезными экономическими последствиями для нашей страны". Фракция блока «Честь имею» проголосует против данной инициативы, которая содержит ощутимые и реальные опасности для нашей страны", - привело заявление оппозиционной партии агентство "News.Am".

Согласно данным на сайте парламента Армении, в его состав входит 107 депутатов, 69 из них представляют правящую партию "Гражданский договор", 28 - оппозиционную партию"Армения"(Айастан), которую возглавляет Роберт Кочарян , 6 - партию "Честь Имею", которую возглавляет Серж Саргсян и четверо не состоят во фракциях.

Представлявший проект представитель инициативы, бывший депутат Артак Зейналян отметил, что цель заключается в том, чтобы действия властей в дальнейшем были в рамках процесса евроинтеграции.

Зейналян указал, что с экономической точки зрения этот проект не о выходе из ЕАЭС, а о том, чтобы армянские предприниматели смогли получить доступ к 450-миллионому рынку ЕС. "Когда мы дозреем до для того, чтобы войти в таможенный союз с ЕС, то естественно, должны будем прекратить членство в ЕАЭС. Да, цены на товары могут вырасти. Мы хотим экспортировать коньяк стоимостью 2 тысячи драмов на 185-миллионный рынок, который расположился на гигантской территории, или же мы хотим экспортировать коньяк стоимостью 300 тыс. драмов на 400-миллионный рынок?", - задался он вопросом.

При этом, как считает Зейналян, рынок ЕАЭС не будет потерян, просто товары будут экспортироваться с выплатой таможенной пошлины, сообщило агентство "Новости Армении".

Артак Зейналян подчеркнул, что у ЕС есть четкая позиция в отношении Армении, которая выражена не только на словах, но и в конкретных правовых документах. "Я просто ссылаюсь на акт Европейского союза - Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA) между Арменией и Европейским Союзом, которое было согласовано и подписано правительством Армении. Это неотъемлемая часть правовой системы Армении, один из правовых актов, ожидающих нас в Европейском Союзе. Нас ждут в Евросоюзе. Мы очень ценны для Европейского Союза. И Европейский союз также нуждается в Армении, как, например, и другие союзы”, - привело его слова "Арменпресс".

Напомним, проведенный в Армении соцопрос продемонстрировал разрозненность оппозиции, но указал на прозападный настрой большинства жителей, считают политологи. Они указали, что рейтинг правящей партии "Гражданский договор" снизился из-за проводимой ею внутренней и внешней политики.

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