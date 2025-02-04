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05:22, 4 февраля 2025

Противник закона об иноагентах осужден в Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Грузинский активист Георгий Окмелашвили признан виновным в применении насилия к силовикам во время акции протеста против закона об иноагентах. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.

Как информировал "Кавказский узел", 14 мая парламент Грузии на фоне массовых и продолжительных акций протеста принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния". По данным омбудсмена, на акциях было задержано более 200 человек, более половины из которых заявляли о ненадлежащем обращении со стороны силовиков.

Оппозиционеры и их сторонники называют его "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". Текст законопроекта с учетом внесенных перед третьим чтением поправок и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главные требования закона Грузии "О прозрачности иностранного влияния"

Активист Георгий Окмелашвили, задержанный на акции против закона "О прозрачности иностранного влияния", приговорен 3 февраля к пяти годам лишения свободы, передает "Общественный вещатель".

По данным следствия, Окмелашвили применил физическое насилие в отношении сотрудников МВД во время акции 13 мая. Он признан виновным в совершении преступления по части 1 статьи 353 УК Грузии (нападение на сотрудника полиции при исполнении им служебных обязанностей).

Активист также был обвинен в хранении наркотиков, его адвокат ранее ходатайствовал о снятии с него данного обвинения, с чем согласился прокурор.

"13 мая на акции протеста, проходившей возле парламента, задержанный применил физическое насилие к сотрудникам МВД - в ходе акции задержанный ударил сотрудников полиции локтем и кулаком и нанес им повреждение лица", - утверждает следствие.

Окмелашвили является основателем рекламного агентства Limoni. Его коллеги и родные перед началом заседания провели акцию перед зданием суда и потребовали отпустить его. Супруга Окмелашвили Тамта Чхаидзе заявила о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека.

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Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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