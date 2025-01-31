Жители Дагестана огорчены непрозрачностью распределения путевок в хадж

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Ислам не предписывает преимущественное право на хадж участникам боевых действий и их родным, но оно может быть объяснено понятием "исключительных интересов", подчеркнули исламоведы. Процесс распределения бесплатных путевок в хадж должен быть более открытым, указали жители Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", приоритет при распределении 2,5 тысячи благотворительных путевок в хадж в Дагестане будет отдан участникам военной операции, их родным и членам семей погибших бойцов, рассказал глава республики Сергей Меликов. По его словам, им будет выделено более тысячи путевок. Благотворительные путевки оплатит сенатор Сулейман Керимов. В 2024 году Керимов оплатил также тысячу путевок в хадж для жителей Дагестана, из этих путевок 200 мест предназначались вдовам и матерям погибших в специальной военной операции на Украине военных.

Хадж, то есть паломничество к мусульманским святыням в Мекке, является одним из пяти основных столпов ислама. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Обычно паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам. Кроме того, существует так называемый "малый хадж" - умра.

Доктор юридических наук, профессор ВШЭ Леонид Сюкияйнен и востоковед Руслан Сулейманов прокомментировали "Кавказскому узлу" сообщение властей Дагестана о приоритете участников военной операции и их родных при получении бесплатных путевок в хадж.

Леонид Сюкияйнен отметил, что ему при изучении шариата не приходилось сталкиваться с подобными новеллами. "В самом исламе и в шариате таких постановлений нет", - заявил он.

При этом он отметил, что в принципе подобная льгота может быть обоснована понятием "исключительных интересов". "Это понятие используется для принятие каких-то решений или, наоборот, запретов в интересах удовлетворения потребностей мусульман, если они не отражены в Коране или Сунне. И здесь, как раз, можно сказать, что участники СВО и члены их семей в ситуации, в которой они оказались, когда они особо страдают и переживают, особо нуждаются в удовлетворении своих духовных потребностей таким образом – с помощью хаджа. Поэтому их потребности приоритетны и должны удовлетворяться в первую очередь", – подчеркнул Л. Сюкияйнен.



Руслан Сулейманов заметил, что это "довольно узкий вопрос, который, как правило, должны рассматривать наиболее авторитетные исламские учёные внутри каждой отдельно взятой уммы".



"В официальном российском исламе первые лица занимают провластную позицию и поощряют такие действия. Те же российские мусульманские проповедники, которые покинули страну и выступают против участия российских мусульман в СВО, придерживаются, соответственно, прямо противоположной точки зрения. Но и те, и другие опять же ссылаются на ислам, который по многим

вопросам открыт для интерпретаций", - указал он.

Депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров в своем телеграм-канале уточнил, что благотворительные путевки также будут предоставлены и малоимущим гражданам, которые никогда ранее не совершали паломничество.

Жители Дагестана оценили принцип распределения бесплатных путевок в хадж

Житель Махачкалы Магомедрасул рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что согласен с тем, что путевки, в первую очередь, будут распределятся участникам СВО и членам их семей. "Они это заслужили, особенно это касается вдов и детей погибших военнослужащих, так как они потеряли самое дорогое, что у них есть – мужей, отцов. Я сам планирую поехать в хадж, но у меня пока нет такой возможности", – говорит Магомедрасул.

"Я не против того, чтобы путевки отдали участникам военной операции, их родным и членам семей. Но найдется ли 2,5 тысячи таких людей? Как будут распределяться остальные путевки?" - задается вопросом работник бюджетной сферы Аминат.

К сегодняшнему дню признаны убитыми в военной операции как минимум 1217 уроженцев Дагестана, следует из подсчетов, которые ведет "Кавказский узел" на основании официальных данных властей и силовых ведомств.

"Согласен, что часть путевок должна пойти этой категории граждан. Это вопрос, скорее всего, решен на высшем уровне. Никто не посмеет упрекнуть, что "не тем людям" дают бесплатные путевки. В то же время есть много жителей Дагестана, в том числе малоимущих, чьи семьи годами копят деньги для совершения хаджа. Почему им тоже нельзя помочь? Я сам совершил паломничество много лет назад, мы откладывали деньги не один год", - рассказал Абдулла.

"Я не имею ничего против участников СВО, но считаю, что им оказывается очень много поддержки, в том числе финансовой, первоочередное устройство на работу, выделение жилья, земельных участков. Ранее были случаи, когда предоставленные Керимовым бесплатные путевки получали те, кто не раз ездил в хадж, а совсем не малоимущие граждане. Поэтому нужен какой-то баланс, выделять бесплатные путевки решением сельских сходов или иным образом, чтобы их получили действительно нуждающиеся", - говорит Расул.

Опрос не является репрезентативным и отражает лишь личные мнения его участников.

Напомним, что организацией хаджа в Дагестане занимается единственная аккредитованная хадж-компания "Марва тур". На сайте компании указана стоимость путевок на хадж в 2025 году.

Вариант "Эконом" "Махачкала – Дубай – Медина" без питания стоит 4 990 долларов США. "Стандарт по маршруту "Махачкала – Медина" оценивается в 5 690 долларов, "Комфорт" "Махачкала – Медина" – в 7 990 долларов.

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