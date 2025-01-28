RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:12, 28 января 2025

Эльшан Керимов приговорен в Баку к шести годам колонии

Эльшан Керимов. Фото с личной страницы в соцсети Facebook (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку приговорил гражданина России Эльшана Керимова, к шести годам колонии по делу о публичных призывах к захвату власти. Керимов отверг обвинение, его близкие сочли приговор политически мотивированным.

Как писал "Кавказский узел", 56-летний гражданин России Эльшан Керимов, активно критиковавший в соцсетях действия властей Азербайджана, 19 апреля был арестован в Баку на три месяца. Керимов обвиняется в публичных призывах к насильственному захвату власти (281.1 УК Азербайджана), сообщила его адвокат Зибейда Садыгова. В апреле 2024 года апелляционный суд оставил в силе решение об аресте Керимова. Доводы о необоснованности ареста суд не учел, рассказала адвокат.

Керимов был задержан 17 апреля в селе Рустамли Евлахского района, куда приехал на поминки отца. Его родственники 20 апреля пожаловались, что после задержания Керимова власти отказываются сообщать им его местонахождение и причину задержания.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня был оглашен приговор Эльшану Керимову.

Как рассказал корреспонденту «Кавказского узла» брат осужденного Анар Керимов, сначала прокурор предложил приговорить Эльшана Керимова к 7,5 годам лишения свободы. "Мой брат отверг обвинение. Истинной причиной ареста моего брата была его деятельность в социальных сетях. Он жил в России, но был тесно связан со своей родиной - Азербайджаном. Он не мог оставаться безучастным к тяжелому положению населения в Азербайджане, нарушению прав людей. Очевидно, его деятельность отслеживалась. Когда он приехал на поминки отца, его задержали. Они завладели его телефоном и там выявили, что он оказал нескольким ветеранам карабахской войны небольшую материальную помощь. Среди них был и ветеран первой Карабахской войны, оппозиционер, ныне покойный Бабек Гасанов. А обвинение они сфабриковали на основе того, что Эльшан в закрытой группе WhatsApp* писал, что "народ больше не должен мириться с авторитаризмом, должен подняться на борьбу" . В этом они усмотрели и призывы к «захвату власти». Но мой брат был сторонником мирной демократической борьбы и за это его не должны судить", - рассказал Анар Керимов.

По его словам, суд совещался всего несколько минут и потом объявил о лишении Керимова свободы сроком на шесть лет.Он отметил, что приговор будет обжалован.

Анар Керимов сообщил, что в суд приходили двое сотрудников консульского отдела посольства России в Азербайджане. "Но они молча наблюдали. На нашу просьбу помочь в освобождении Эльшана они ответили, что «мы не можем вмешиваться во внутренние дела Азербайджана». То есть они фактически отстранились от помощи, хотя было очевидно, обвинения Эльшану надуманы", - продолжил Анар Керимов.

Он сказал, что Эльшан Керимов страдает острой формой сахарного диабета. "Моему брату пошел уже 58-й год. Он болеет тяжелой формой сахарного диабета. После ареста его состояние еще более ухудшилось", - сказал Анар Керимов.

 Адвокат Керимова Зибейда Садыгова оказалась недоступна для комментариев.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил информацию о приговоре и что суд признал Эльшана Керимова виновным. Суд признал его виновным по инкриминируемой статье

Его высказывания носили общий характер и в них к тому же не было побуждения к насилию. Наш правозащитный союз признал его политзаключенным

Сокоординатор Союза "За свободу политзаключенным Азербайджана" Эльшан Гасанов назвал приговор Эльшану Керимову политически мотивированным.

"Суд не провел объективного следствия и неверно квалифицировал его действия как "публичные призывы к насильственному захвату власти». Во-первых, его высказывания были изложены в закрытой WhatsApp* и не могут расцениваться как «публичные призывы». Во-вторых, в его высказываниях нет призыва к конкретному действию, к примеру, к походу в какое-то время, к какому то объекту, совершению каких-то действий. Его высказывания носили общий характер и в них к тому же не было побуждения к насилию. Наш правозащитный союз признал его политзаключенным», - сказал Гасанов.

 Получить комментарии в посольстве РФ в Баку не удалось.

 Статья, по которой арестован Керимов, предполагает публичные призывы к смене власти, конституционного строя, подрыв территориальной целостности государства, ранее сказал корреспонденту "Кавказского узла" эксперт в области права, глава "Группы права медиа" Халид Агалиев. "Но для привлечения лица к ответственности по этой статье надо учитывать степень его влиятельности и конкретную аудиторию, на которую он мог бы реально повлиять. Речь идет о статусе лица, совершающего призыв, наличие у него ресурсов для реализации этого призыва. Одно дело, когда с призывом выступает какой-либо политический, общественный или религиозный деятель или иное популярное лицо, за которым могут пойти массы, и другое дело, когда это делает обычный пользователь социальных сетей, имеющий очень ограниченную аудиторию", - ранее сказал Агалиев корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, ранее член НПО "Линия защиты" Зафар Ахмедов предположил, что власти Азербайджана могли задержать Керимова за материальную помощь семьям политзаключенных. Ахмедов напомнил, что власти ранее арестовали другого гражданина России – Салеха Рустамова, вменив ему отмывание денег и финансирование оппозиции за оказание финансовой помощи семьям политзаключенных.

Активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Салех Рустамов, имеющий российское гражданство, 27 февраля 2021 года был приговорен к семи годам и трем месяцам заключения. По версии следствия, он ежемесячно собирал у занимающихся в России бизнесом граждан Азербайджана средства на поддержку ПНФА.

Зафар Ахмедов также отметил, что власти России предпочитают не вмешиваться, когда в Азербайджане задерживают людей с российским гражданством за их связи с азербайджанской оппозицией.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
14:17, 28 января 2025
Военный осужден в Грозном за уклонение от службы
13:04, 28 января 2025
Контрактник осужден в Ростове-на-Дону за оставление части
12:21, 28 января 2025
Жители Ростова-на-Дону не смогли попасть на заседание по отставке главы
11:26, 28 января 2025
Житель Новороссийска задержан за подготовку теракта
10:31, 28 января 2025
Пацифистские комментарии привели к штрафу жительницу Ставрополя
09:37, 28 января 2025
Военный из Дагестана убит на Украине
Все события дня
Новости
Крушение самолета Azerbaijan Airlines. 25 декабря 2025 г. Фото: https://www.vesti.az/politika/euronews-pricinoi-kruseniya-samoleta-azal-v-aktau-stala-rossiiskaya-zenitnaya-raketa-533521
11:49, 28 января 2025
Москва отреагировала на публикации в СМИ Азербайджана
Подсудимые на заседании 21 января. Скриншот фото "Азертадж", https://azertag.az/ru/xeber/prodolzhaetsya_sud_nad_licami_obvinyaemymi_v_sovershenii_mnogochislennyh_prestuplenii_v_rezultate_voennoi_agressii_armenii_video-3382851.
01:59, 28 января 2025
Суд в Баку отказался отпускать бывших лидеров Карабаха под домашний арест
Елена Хахалева. Фото: Российский государственный университет правосудия
17:25, 27 января 2025
Бывшая судья Хахалева задержана в аэропорту Баку
Игбал Абилов. Фото: https://www.change.org/p/stop-the-unjust-persecution-of-ethnographer-igbal-abilov
13:41, 27 января 2025
Акция в защиту Абилова прошла в Страсбурге
Полад Асланов. Фото https://doshdu.com/reportery-bez-granic-prizvali-vlasti-azerbajdzhana-otkazatsja-ot-presledovanija-polada-aslanova/
13:10, 27 января 2025
Журналист Асланов пожаловался на нарушения прав в колонии
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
21:20, 27 января 2025
Ветер с Апшерона
1
Бакинский метрополитен стал жертвой "озеленения" в транспорте
Фото
17:25, 26 января 2025
Ветер с Апшерона
3
Психотропные вещества в Пашиняне
Фото
18:54, 23 января 2025
Ветер с Апшерона
2
Гражданское оружие преступникам
Все блоги
Справочник
Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Игбал Абилов. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=tgK8aBXRZ5M Как связан арест Игбала Абилова с преследованием талышских активистов

Газета "Черновик". Фото http://chernovik.net/ «Черновик»: угрозы, уголовные дела, убийство главреда

Блогеры
Фото
11:34, 28 января 2025
Ветер с Апшерона
1
Раскол в Иране и как Баку это использует
Фото
21:20, 27 января 2025
Ветер с Апшерона
1
Бакинский метрополитен стал жертвой "озеленения" в транспорте
Фото
19:19, 27 января 2025
Ветер с Апшерона
9
Нет нас в ПАСЕ. И что? А ничто
Фото
17:25, 26 января 2025
Ветер с Апшерона
3
Психотропные вещества в Пашиняне
Фото
11:46, 26 января 2025
Ветер с Апшерона
6
Советские общественные события по приказу из ЦК КПСС
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Крушение самолета Azerbaijan Airlines. 25 декабря 2025 г. Фото: https://www.vesti.az/politika/euronews-pricinoi-kruseniya-samoleta-azal-v-aktau-stala-rossiiskaya-zenitnaya-raketa-533521
28 января 2025, 11:49
Москва отреагировала на публикации в СМИ Азербайджана

Телеграм-канал "Черновик". Фото: chernovik.net https://chernovik.net/content/lenta-novostey/telegram-soglasilsya-na-peredachu-specsluzhbam-lichnyh-dannyh-polzovateley
27 января 2025, 18:09
Пользователи Telegram выступили в поддержку "Черновика"

Судейский молоток. Фото: Федор Обмайкин / "Югополис"
27 января 2025, 14:16
Стали известны подробности уголовного дела Магомедова

Электрошокер. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
27 января 2025, 10:17
Магомедов добился резонанса вокруг своего дела

Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Показать больше