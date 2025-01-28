Эльшан Керимов приговорен в Баку к шести годам колонии

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Суд в Баку приговорил гражданина России Эльшана Керимова, к шести годам колонии по делу о публичных призывах к захвату власти. Керимов отверг обвинение, его близкие сочли приговор политически мотивированным.

Как писал "Кавказский узел", 56-летний гражданин России Эльшан Керимов, активно критиковавший в соцсетях действия властей Азербайджана, 19 апреля был арестован в Баку на три месяца. Керимов обвиняется в публичных призывах к насильственному захвату власти (281.1 УК Азербайджана), сообщила его адвокат Зибейда Садыгова. В апреле 2024 года апелляционный суд оставил в силе решение об аресте Керимова. Доводы о необоснованности ареста суд не учел, рассказала адвокат.

Керимов был задержан 17 апреля в селе Рустамли Евлахского района, куда приехал на поминки отца. Его родственники 20 апреля пожаловались, что после задержания Керимова власти отказываются сообщать им его местонахождение и причину задержания.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня был оглашен приговор Эльшану Керимову.

Как рассказал корреспонденту «Кавказского узла» брат осужденного Анар Керимов, сначала прокурор предложил приговорить Эльшана Керимова к 7,5 годам лишения свободы. "Мой брат отверг обвинение. Истинной причиной ареста моего брата была его деятельность в социальных сетях. Он жил в России, но был тесно связан со своей родиной - Азербайджаном. Он не мог оставаться безучастным к тяжелому положению населения в Азербайджане, нарушению прав людей. Очевидно, его деятельность отслеживалась. Когда он приехал на поминки отца, его задержали. Они завладели его телефоном и там выявили, что он оказал нескольким ветеранам карабахской войны небольшую материальную помощь. Среди них был и ветеран первой Карабахской войны, оппозиционер, ныне покойный Бабек Гасанов. А обвинение они сфабриковали на основе того, что Эльшан в закрытой группе WhatsApp* писал, что "народ больше не должен мириться с авторитаризмом, должен подняться на борьбу" . В этом они усмотрели и призывы к «захвату власти». Но мой брат был сторонником мирной демократической борьбы и за это его не должны судить", - рассказал Анар Керимов.

По его словам, суд совещался всего несколько минут и потом объявил о лишении Керимова свободы сроком на шесть лет.Он отметил, что приговор будет обжалован.

Анар Керимов сообщил, что в суд приходили двое сотрудников консульского отдела посольства России в Азербайджане. "Но они молча наблюдали. На нашу просьбу помочь в освобождении Эльшана они ответили, что «мы не можем вмешиваться во внутренние дела Азербайджана». То есть они фактически отстранились от помощи, хотя было очевидно, обвинения Эльшану надуманы", - продолжил Анар Керимов.

Он сказал, что Эльшан Керимов страдает острой формой сахарного диабета. "Моему брату пошел уже 58-й год. Он болеет тяжелой формой сахарного диабета. После ареста его состояние еще более ухудшилось", - сказал Анар Керимов.

Адвокат Керимова Зибейда Садыгова оказалась недоступна для комментариев.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил информацию о приговоре и что суд признал Эльшана Керимова виновным. Суд признал его виновным по инкриминируемой статье

Его высказывания носили общий характер и в них к тому же не было побуждения к насилию. Наш правозащитный союз признал его политзаключенным

Сокоординатор Союза "За свободу политзаключенным Азербайджана" Эльшан Гасанов назвал приговор Эльшану Керимову политически мотивированным.

"Суд не провел объективного следствия и неверно квалифицировал его действия как "публичные призывы к насильственному захвату власти». Во-первых, его высказывания были изложены в закрытой WhatsApp* и не могут расцениваться как «публичные призывы». Во-вторых, в его высказываниях нет призыва к конкретному действию, к примеру, к походу в какое-то время, к какому то объекту, совершению каких-то действий. Его высказывания носили общий характер и в них к тому же не было побуждения к насилию. Наш правозащитный союз признал его политзаключенным», - сказал Гасанов.

Получить комментарии в посольстве РФ в Баку не удалось.

Статья, по которой арестован Керимов, предполагает публичные призывы к смене власти, конституционного строя, подрыв территориальной целостности государства, ранее сказал корреспонденту "Кавказского узла" эксперт в области права, глава "Группы права медиа" Халид Агалиев. "Но для привлечения лица к ответственности по этой статье надо учитывать степень его влиятельности и конкретную аудиторию, на которую он мог бы реально повлиять. Речь идет о статусе лица, совершающего призыв, наличие у него ресурсов для реализации этого призыва. Одно дело, когда с призывом выступает какой-либо политический, общественный или религиозный деятель или иное популярное лицо, за которым могут пойти массы, и другое дело, когда это делает обычный пользователь социальных сетей, имеющий очень ограниченную аудиторию", - ранее сказал Агалиев корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, ранее член НПО "Линия защиты" Зафар Ахмедов предположил, что власти Азербайджана могли задержать Керимова за материальную помощь семьям политзаключенных. Ахмедов напомнил, что власти ранее арестовали другого гражданина России – Салеха Рустамова, вменив ему отмывание денег и финансирование оппозиции за оказание финансовой помощи семьям политзаключенных.

Активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Салех Рустамов, имеющий российское гражданство, 27 февраля 2021 года был приговорен к семи годам и трем месяцам заключения. По версии следствия, он ежемесячно собирал у занимающихся в России бизнесом граждан Азербайджана средства на поддержку ПНФА.

Зафар Ахмедов также отметил, что власти России предпочитают не вмешиваться, когда в Азербайджане задерживают людей с российским гражданством за их связи с азербайджанской оппозицией.

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