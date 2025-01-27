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18:55, 27 января 2025

Два жителя Краснодара арестованы по делу о поджоге сотовой вышки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заключены под стражу два жителя Краснодара, подозреваемые в поджоге оборудования сотового оператора в поселке Тлюстенхабль.

Как писал "Кавказский узел", 25 января стало известно, что 16-летний и 19-летний жители Краснодара стали подозреваемыми в попытке диверсии на объекте связи (часть 3 статьи 30 и часть 2 статьи 281 УК РФ, предусматривает до 20 лет лишения свободы).

По версии следствия, подростки вступили в сговор с иностранным заказчиком, чтобы нарушить работу сотовой станции ПАО "ВымпелКом" в адыгейском поселке Тлюстенхабль. В августе 2024 года они подожгли ее, после чего направили видео заказчику и получили от него деньги.

Двое подозреваемых в попытке диверсии арестованы, сообщил представитель пресс-службы УФСБ по Адыгее. "Фигуранты уголовного дела арестованы", - приводит сегодня его слова ТАСС.

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Автор: "Кавказский узел"

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