Два жителя Краснодара заподозрены в поджоге сотовой вышки в Адыгее

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Два подростка из Краснодара заподозрены в покушении на диверсию. Они за вознаграждение подожгли вышку сотового оператора в поселке Тлюстенхабль, предположило следствие.

Уголовное дело о покушении на диверсию (часть 3 статьи 30 и часть 2 статьи 281 Уголовного кодекса России) на объекте связи в Адыгее возбуждено в отношении двух жителей Краснодара, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по республике.

По версии следствия, 16-летний и 19-летний подростки вступили в сговор с неустановленным лицом, чтобы нарушить работу базовой сотовой станции ПАО "ВымпелКом" в поселке Тлюстенхабль (Адыгея). В августе 2024 года они подожгли ее, после чего направили видео иностранному заказчику и получили от него деньги, указано в сообщении.

Вменяемая статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

"Кавказский узел" также писал, что Виктория Магарина из Майкопа в январе 2024 года приговорена к четырем месяцам принудительных работ за попытку поджечь городской военкомат. Дело против нее расследовалось по статье об умышленном уничтожении чужого имущества.

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