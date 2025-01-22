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19:57, 22 января 2025

Оперштаб рапортовал об откачке половины мазута из танкера у Тамани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 727 тонн мазута откачано из кормовой части танкера "Волгонефть-239", севшей на мель близ Тамани.

Как писал "Кавказский узел", к 21 января из танкера "Волгонефть-239", кормовая часть которого оказалась выброшена на берег близ порта Тамань, откачено 500 тонн мазута.

Специалисты Морспасслужбы откачали из кормовой части танкера "Волгонефть-239" 727 тонн мазута, что составляет чуть более 50% всего груза, находящегося на борту.

"Вчера специалисты Морспасслужбы откачали первый из четырех танков и приступили к нагреву второго. Сегодня утром температура груза в нем позволила начать непрерывную откачку: битумовозы уже выполнили 12 рейсов", - сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

Напомним, 10 января пятно мазута площадью более 2,8 тысячи квадратных метров появилось около мыса Панагия - у кормовой части танкера "Волгонефть-239", выброшенной на мель у поселка Тамань Темрюкского района. 13 января тяжелая техника начала собирать мазут у кормы танкера, к 18 января оттуда было вывезено более 1700 тонн смеси мазута и воды.

Ликвидация последствий разлива мазута неэффективна, большинство проблем решается руками волонтеров, указали бывшие моряки и экологи. Волонтеры заявили о разочаровании после месяца бесплодных усилий.

По оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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