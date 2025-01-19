Авиакомпания отказалась компенсировать пассажирам перенос рейсов из Грозного во Владикавказ

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Авиакомпания UTAIR отказала пассажирам в компенсации за перенос рейса Грозный-Стамбул во Владикавказ, объяснив это неблагоприятными метеоусловиями. В качестве альтернативы перевозчик предложил начисление миль.

Как писал "Кавказский узел", 30 декабря несколько авиарейсов были перенесены из Владикавказа в Минеральные Воды в связи с неблагоприятными погодными условиями. В их числе оказался рейс UT 727 авиакомпании Utair, пассажиры которого пожаловались, что уже трое суток не могут вылететь в Стамбул и не получают ни воды, ни питания. Пассажиры прибыли в Стамбул на четвертые сутки.

27 декабря вылет авиарейсов был перенесен из аэропорта Грозного во Владикавказ. Планировавшийся к вылету 28 декабря рейс UT 727 в Стамбул был отменен, как и обратный рейс UT 728 из Стамбула. Вечером 29 декабря пассажиры заявили о коллапсе в работе авиакомпании, не обеспечившей людей горячим питанием и размещением в соответствии с летными правилами.

Пассажирка рейса UT-727, планировавшегося к вылету 28 декабря из Грозного в Стамбул, получила ответ авиакомпании UTAR на свою жалобу, направленную 29 декабря в связи с изменением маршрута, невыполнением федеральных авиационных правил при отмене и переносе рейсов, необеспечением пассажиров питанием и размещением на протяжении трех суток.

В ответе авиакомпании, направленном пассажиру 14 января, представители UTAIR сообщают, что рейсы из Грозного были перенесены в связи со "сложными метеоусловиями" (копия ответа имеется в распоряжении "Кавказского узла"). "Из-за сложных метеоусловий в Грозном было принято решение об изменении аэропорта вылета на город Владикавказ", - говорится в ответе.

Также авиакомпания сообщает, что "отмена вылета рейса ЮТ-727 по маршруту Владикавказ - Стамбул от 29.12.2024 была вызвана непредвиденными и независящими от авиакомпании обстоятельствами (неблагоприятные метеорологические условия аэропорта города Владикавказ)".

Перевозчик выразил сожаление о доставленных неудобствах, но сослался на пункт 76 "Общих правил воздушных перевозок", который позволяет авиакомпаниям изменять маршрут или задерживать рейс в целях обеспечения безопасности. Компания также отметила, что "30 декабря во время ожидания вылета пассажирам были предоставлены прохладительные напитки, горячее питание и размещение в гостинице".

Ссылаясь на статью 401 Гражданского кодекса РФ, авиакомпания заявила, что не несет ответственности за вынужденное изменение маршрута, поскольку ее вины в произошедшем нет.

Вместо материальной компенсации пассажирам предложили начисление миль в программе Utair Status, которыми можно оплатить часть стоимости будущего билета, выбрать место на борту или заказать питание во время полета.

Напомним, с 27 декабря из Грозного во Владикавказ были перенесены все рейсы, причем речь идет и о внутренних перелетах. Вылеты из Грозного были приостановлены в связи с крушением лайнера азербайджанских авиалиний AZAL.

25 декабря в трех километрах от города Актау на западе Казахстана упал самолет компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. Нештатная ситуация на борту совпала с атакой беспилотников на Грозный, а следы повреждений на обшивке самолета могут указывать на взрыв внутри или снаружи, заявили российские эксперты. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный".

Пассажирка из Минеральных Вод обратилась с претензией в авиакомпанию, где все ее претензии отвергли, не подтвердив невыполнение своих обязательств в связи с задержкой, переносом и отменой вылета.

"Я, конечно же, не удовлетворена ответом, но он был для меня ожидаемым. Такое же отношение к пассажирам все эти трое суток проявляли сотрудники авиакомпании в аэропорту Владикавказа. Мне не нужны ни их мили, ни извинения", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Ирина.

Она считает, что представители авиакомпании написали в ответе "откровенную неправду". "Я потеряла почти четыре дня своего отпуска, нервы, силы, понесла серьезные финансовые затраты на такси, чтобы вернуться домой и затем снова на следующий день в аэропорт", - добавила она.

Авиакомпания до настоящего момента не ответила на запрос "Кавказского узла" о ситуации, сложившейся с движением самолетов после переноса рейсов из Грозного во Владикавказ.

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