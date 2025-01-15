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23:50, 15 января 2025

Правозащитник пожаловался на недопуск в колонию к Нагавкину

Игорь Нагавкин. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Игорем Нагавкиным.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Начальник Урюпинской колонии-поселения не допустил к заключенному Игорю Нагавкину правозащитника Валентина Богдана, который защищает своего коллегу по доверенности. Он назвал действия начальника исправительного учреждения незаконными и направил жалобу в прокуратуру.

Как писал "Кавказский узел", Урюпинский городской суд отказал правозащитнику Валентину Богдану в праве на защиту Игоря Нагавкина, отбывающего двухлетний срок наказания в колонии-поселении. Богдан обжаловал решение суда в вышестоящей инстанции.

Руководство колонии-поселения Урюпинска передало в суд документы для изменения вида исправительного учреждения ("перережим") для правозащитника Игоря Нагавкина — с колонии-поселения на колонию общего режима. 16 декабря 2024 года в Урюпинском районном суде начался судебный процесс, в котором сторона защиты обжалует вынесенные ранее Нагавкину руководством учреждения взыскания. Сторону защиты представляет  правозащитник Валентин Богдан, который действует по доверенности от Нагавкина. 17 декабря близкие Нагавкина пожаловались, что адвокаты в Урюпинске отказываются защищать его, а найти защитника в Москве или Волгограде не получается из-за удаленности города и недостатка средств.

"Попытался попасть к Игорю (Нагавкину). Но начальник колонии-поселения, в которой он отбывает наказание, не пустил меня. Он посчитал, что для моего допуска нет никаких оснований, что на свидания с заключенными могут ходить якобы только адвокаты. Я ему в письменной форме эти основания и доказательства к ним предоставил. Сообщил им, что действую по доверенности от Игоря и давно осуществляю его защиту. Мое право на свидание закреплено положениями Уголовно-исполнительного кодекса - помимо адвокатов заключенных могут посещать и иные лица, осуществляющие их защиту", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" правозащитник Валентин Богдан.

Правозащитник сообщил, что сегодня он был в Волгоградской областной прокуратуре на приеме у Влада Журавлева - прокурора по надзору за соблюдением законов администрациями учреждений и органов, исполняющих наказания.

"На прием к нему попал без проблем. Человек адекватный. Разговор проходил в позитивном ключе. Я ему объяснил ситуацию с Нагавкиным. Прокурор предложил мне написать жалобу. Написал. На словах пояснил ему, что не реагируя на жалобы Нагавкина (об условиях содержания заключенных и признаках коррупции среди сотрудников исправительного учреждения, прим. "Кавказского узла"), прокуратура создает повод, чтобы эти нарушения не исправлялись», - рассказал Валентин Богдан.

Правозащитник Игорь Нагавкин пожаловался на условия содержания осужденных в колонии-поселении в Волгоградской области, где он отбывает наказание, и потребовал провести проверку.

Правозащитник сообщил прокурору о незаконном недопуске его, как представителя защиты по доверенности, к заключенному Нагавкину, тем самым было нарушено законное право Нагавкина на получение квалифицированной юридической помощи. Богдан также сообщил корреспонденту, что смог ознакомиться с материалами прокурорской проверки по предыдущим жалобам Нагавкина. В настоящее время он исследует эти документы, «чтобы подготовить позицию защиты для судебного процесса об оспаривании взысканий наложенных администрацией Урюпинской колонии-поселения в отношении Игоря Нагавкина». Пока сторона защиты не озвучивает результаты прокурорской проверки.

По словам родственников Игоря Нагавкина, он сильно похудел, так как держал долго голодовку, когда находился в штрафном изоляторе. В разговорах с сестрой он на плохое состояние здоровья не жаловался. 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (УИК РФ) гарантирует право заключенных на получение юридической помощи как от адвокатов, так и «иных лиц, имеющих право на оказание такой помощи, - заявил в интервью корреспонденту "Кавказского узла" юрист Сергей Иващенко. При этом он сослался на положения части 8 статьи 12 УИК РФ (Основные права осужденных). Иващенко также указал на прямое указание обоснованности допуска не только адвокатов, но и «иных лиц», имеющих такое право, к заключенным. Эти положения закреплены частью 4 статьи 89 УИК РФ.

"Эта статья предоставляет право осужденным на свидание не только с адвокатами, но и с иными лицами, оказывающими им юридическую помощь. В данном случае Нагавкин написал доверенность правозащитнику Валентину Богдану. Богдан имеет полное право посещать Нагавкина в колонии-поселении. Будет странно, если прокуратура не найдет здесь грубых нарушений закона. У Богдана нет никаких ограничений на количество подобных свиданий продолжительностью до трех часов. Эти свидания должны быть конфиденциальными, наедине, вне пределов слышимости третьих лиц и без применения технических средств прослушивания. При этом лица, осуществляющие защиту осужденных вправе проносить копировально-множительную технику и фотоаппаратуру - но только для снятия копий с материалов личного дела осужденного", - пояснил юрист Сергей Иващенко.

Напомним, в начале апреля 2024 года Кассационный суд в Краснодарском крае отменил решение Волгоградского областного суда, оставившего в силе приговор Нагавкину по делу о краже. Дело вновь было направлено на рассмотрение в апелляционную инстанцию. Прокуратура заявила, что Игорю Нагавкину следует смягчить приговор по делу о краже и освободить от наказания в связи с истечением срока давности. 

23 апреля 2024 года Волгоградский облсуд переквалифицировал действия с тяжких до средней тяжести и освободил Игоря Нагавкина из заключения в связи с истечением срока давности. 15 августа Четвертый кассационный суд Краснодара оставил в силе приговор Нагавкину по делу о краже и отказался назначить ему по требованию прокуратуры реальный срок. Нагавкин настаивал на отмене приговора и оправдании, он намерен обжаловать решение в Верховном и Конституционном судах. В этот же день правозащитник покинул территорию СИЗО-5 в Ленинске, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина".

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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