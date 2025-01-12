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02:56, 12 января 2025

Суд отказал Валентину Богдану в праве на защиту Игоря Нагавкина

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Урюпинский городской суд отказал исполняющему обязанности главы фонда "В защиту прав заключенных"* Валентину Богдану в праве на защиту Игоря Нагавкина, отбывающего двухлетний срок наказания в колонии-поселении. Богдан обжаловал решение суда в вышестоящей инстанции.

Как писал "Кавказский узел", руководство колонии-поселения Урюпинска передало в суд документы для изменения вида исправительного учреждения ("перережим") для правозащитника Игоря Нагавкина — с колонии-поселения на колонию общего режима. 16 декабря в Урюпинском районном суде начался судебный процесс, в котором сторона защиты обжалует вынесенные ранее Нагавкину руководством учреждения взыскания. Сторону защиты представляет врио председателя фонда "В защиту прав заключенных"* Валентин Богдан, который действует по доверенности от Нагавкина. 17 декабря близкие Нагавкина пожаловались, что адвокаты в Урюпинске отказываются защищать его, а найти защитника в Москве или Волгограде не получается из-за удаленности города и недостатка средств.

8 января в городском суде Урюпинска состоялось заседание по делу правозащитника Игоря Нагавкина. Присутствовали в зале суда московский адвокат Нагавкина и врио главы фонда "В защиту прав заключенных"* Валентин Богдан, который действует по доверенности от Нагавкина. Присутствовал также сотрудник городской прокуратуры.

Игорь Нагавкин участвовал в процессе посредством ВКС. Судья рассматривала заявление администрации исправительного учреждения в отсутствии их представителя.

Администрация колонии-поселения попросила суд признать Нагавкина злостным нарушителем режима содержания. Игорь и его защита настаивают на незаконности объявленных ему взысканий и неправомерности бессрочного, по сути, содержания Нагавкина в штрафном изоляторе. Нагавкин связывает наложенные на него взыскания и наказания с "неадекватной" реакцией администрации колонии-поселения на его официальные заявления в надзорные органы о грубых нарушениях условий содержания заключенных, а также его сообщений о признаках коррупции, замеченных им в действиях сотрудников исправительного учреждения.

Признание Нагавкина злостным нарушителем дисциплины может повлечь за собой "перережим", то есть перевод его на более тяжелый режим содержания. В случае Нагавкина — в колонию общего режима. Администрация колонии-поселения пытается сделать это через суд, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Валентин Богдан.

"Я действую по доверенности от Игоря. Он на суде заявил ходатайство о привлечении меня к процессу в качестве защитника. Судья ему в удовлетворении ходатайства отказала. Я считаю, что такое решение судьи незаконно. Судья явно не хочет вводить меня в дело (о "перережиме") в качестве защитника. Сегодня я подал жалобу на ее решение по этому вопросу в вышестоящую инстанцию", - сказал он 11 января.

Сторона защиты подала заявление в суд о признании взысканий и наказаний, сделанных администрацией Нагавкину, незаконными. Судья перенесла заседание на 3 февраля. "Тут надо пояснить. Вообще суд не рассматривает законность или незаконность вынесенных администрацией колонии взысканий заключенным. Суд смотрит, существуют ли они или нет и сколько их. А потом выносит решение, злостный он нарушитель или нет. У нас же принципиальная позиция - взыскания вынесены незаконно, Нагавкин не является злостным нарушителем. Это мы и намерены обжаловать в рамках уже Кодекса административного судопроизводства РФ", - пояснил позицию защиты Богдан.

Правозащитник также сообщил о новом незаконном взыскании в отношении Нагавкина. Несмотря на назначенный ему врачом колонии постельный режим, администрация потребовала от Игоря приступить к выполнению работ по уборке помещений. Нагавкин отказался выполнять это незаконное, по его мнению, требование. "Мы намерены просить суд о переводе Игоря Нагавкина в другую колонию-поселение, которая находится недалеко от Волгограда. Нам непонятно решение УФСИН отправить его в отдаленное учреждение, когда рядом с Волгоградом и с домом Игоря есть другие подобные учреждения. Тем более что в Урюпинской колонии в отношении Игоря выносятся незаконные, по нашему мнению, взыскания и наказания. То есть отношение здесь к нему явно предвзятое", - сказал Валентин Богдан.

По его словам, Игорь Нагавкин выглядел бодро. На плохое состояние здоровья и условия содержания он не жаловался. Информацию о том, где сейчас содержится Нагавкин - в общей камере или в штрафном изоляторе - получить пока не удалось.

Напомним, в начале апреля 2024 года Кассационный суд в Краснодарском крае отменил решение Волгоградского областного суда, оставившего в силе приговор Нагавкину по делу о краже. Дело вновь было направлено на рассмотрение в апелляционную инстанцию. Прокуратура заявила, что Игорю Нагавкину следует смягчить приговор по делу о краже и освободить от наказания в связи с истечением срока давности. 

23 апреля 2024 года Волгоградский облсуд переквалифицировал действия с тяжких до средней тяжести и освободил Игоря Нагавкина из заключения в связи с истечением срока давности. 15 августа Четвертый кассационный суд Краснодара оставил в силе приговор Нагавкину по делу о краже и отказался назначить ему по требованию прокуратуры реальный срок. Нагавкин настаивал на отмене приговора и оправдании, он намерен обжаловать решение в Верховном и Конституционном судах. В этот же день правозащитник покинул территорию СИЗО-5 в Ленинске, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина".

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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