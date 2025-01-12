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13:53, 12 января 2025

Задержание волонтеров под Анапой возмутило пользователей Telegram

Пострадавшая от мазута птица. Стоп-кадр видео Юрия Озаровского от 7 января, https://rutube.ru/video/1c69008a9f83e4574465ed25f9b77cbd/?r=plemwd.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Группа волонтеров была задержана на Утрише при попытке вывезти пострадавшую из-за мазута птицу, несколько часов они провели в полиции, птицу пришлось отпустить. Такие действия сотрудников Минприроды и полиции отпугивают волонтеров и мешают эффективной помощи птицам, заявили пользователи Telegram.

Как писал  "Кавказский узел", 6 января стало известно, что на Кубани десятки птиц погибли на воле от переохлаждения, так как жировой слой на их перьях не восстановился после чистки от мазута. Экологи потребовали от властей Кубани ставить специальные кольца на птиц после их реабилитации и отслеживать их судьбу после выпуска на волю.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Группа волонтеров, занимающихся ликвидацией последствий экокатастрофы, в ночь на 11 января находилась у села Большой Утриш. Там к ним подошли представители Минприроды. Поводом для задержания стало то, что в районе чрезвычайной ситуации, по словам представителей полиции, запрещено ловить птиц. Задержанных продержали в отделе полиции до трех часов ночи, после чего отпустили, сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Активистка Vlada Brik, в комментариях к посту депутата Сергея Климова, который осудил действия волонтеров, сообщила, что птицу им передали другие волонтеры, указав, что она в тяжелом состоянии. Было решено везти ее в штаб помощи птицам, но вмешались сотрудники Минприроды. По ее словам, только на берегу с птицей они простояли полтора часа. После этого одна из волонтеров, прибывшая на место после сообщения об инциденте, приняла решение отпустить птицу, так как она была сверху чистой, а что у нее под крыльями и перьями проверять в темноте просто невозможно.

"Птица была напугана! Мазут может быть: возле глаз, в носу, под оперением. Не только в открытых местах", - подчеркнула девушка. 

В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что волонтеры занимались "противоправными действиями" по вылову неиспачканной мазутом птицы, что влечет административную и уголовную ответственность.

"Минприроды обращается ко всем, кто спасает птиц: ловить необходимо только тех пернатых, которые выпачкались в нефтепродуктах.Перед началом спасения птицы необходимо убедиться, что она действительно загрязнена. Это главное, что нужно учитывать. Здоровую птицу отлавливать нельзя, иначе своими действиями желающие помочь животному могут его погубить", - говорится в сообщении опрештаба от 11 января.

Пользователи Telegram-канала "Разлив нефти в Черном море", на который подписаны 99 825 человек, возмутились инцидентом.

"Они вот этими своими показательными задержаниями просто отпугивают людей, которые едут им помогать, вот серьезно. Не думаю, что люди, которых задержали, приедут к ним еще раз, другие посмотрят, скажут также", - написала Виктория.

 "Да неоднократно были сверху чистые, а низ испачканный. Вчера я вот поймал птицу, сверху если смотреть, то чистая. Но когда я следил за ней, она чистила крылья глубоко, а потом как-будто вытирала клюв об грудку свою, которая как раз была испачкана, на белом фоне хорошо видно. Но есть и чистые, которые могли отравиться. Как они этого не понимают", - прокомментировал Константин Крупский.

"Так они задыхаются и травятся , как раз таких есть большая вероятность спасти, чем тех, кто по ноздри в мазуте", - поддержала  Катерина.

"Теперь люди будут думать: "а стоит ли"", - указал Роман Комаров.

"Да они бы хоть для начала посмотрели загрязнена птица или нет. На их видео птица сидела вся вжавшись в коробку, они за пару секунд сделали вывод, что она чистая, это как? Как минимум двое представителей Минприроды должны были осмотреть птицу должным образом, я уж не говорю о том, что неплохо было бы взять анализы и пр. Самоуправство, прикрытое законом, по-другому сказать не могу, простите", - добавила Виктория.

"Если берег однозначно отравлен, то птичку "чистую" не ловить все равно? Бред какой-то", - прокомментировала Ann47.

Напомним, к 10 января с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено более 147 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. При этом волонтеры заявили, что с побережья вывозят и чистый песок.

По оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани". 

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Автор: "Кавказский узел"

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