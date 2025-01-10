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16:25, 10 января 2025

Зафиксирован выброс мазута близ Анапы с танкера «Волганефть-239»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пятно мазута площадью более 2,8  тысячи квадратных метров обнаружено у кормовой части танкера "Волганефть-239", которая после крушения выброшена на мель у поселка Тамань.

Как писал "Кавказский узел", к 10 января с пляжей Анапы и Темрюкского района было собрано 147 тысяч тонн загрязненного мазутом песка.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

С кормы танкера «Волганефть-239», , которую выбросило на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района., на начался выход нефтепродуктов, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края. На судне находятся специалисты Морспасслужбы, они  принимают меры по локализации разлива.

"При обследовании кормовой части «Волгонефть 239», которая находится на мели, специалисты обнаружили со стороны берега пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. метров.  Его оперативно локализуют с помощью боновых заграждений и затем уберут с морской поверхности биосорбентом. В район направлены пять судов, а также береговая спасательная служба с оборудованием и спецтехникой. Под водой кормовую часть танкера дополнительно осматривают водолазы", = указано в сообдбщении в Telegram-канале оперштаба

Напомним, чиновники преувеличили свою роль в организации очистки побережья от мазута, которой занято волонтерское движение, рассказали 29 декабря  2024 года "Кавказскому узлу" местные жители, с первых дней участвующие в ликвидации последствий разлива мазута.

По оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет, указали экологи. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани". 

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Автор: "Кавказский узел"

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