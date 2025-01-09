Американская стипендия показала роль Зурабишвили для Запада

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Стипендия Киссинджера подчеркивает, что Запад считает Саломе Зурабишвили единственным легитимным представителем высшей власти в Грузии. Стипендия будет использована для зарубежных поездок Зурабишвили и встреч с западными лидерами, уверены грузинские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", Саломе Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять функции президента, добиваться проведения новых парламентских выборов и поддерживать контакты с зарубежными партнерами, а также посетит инаугурацию Дональда Трампа. Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили ранее заявил, что Саломе Зурабишвили остается легитимным президентом Грузии до перевыборов.

Михаил Кавелашвили 29 декабря 2024 года вступил в должность президента Грузии на фоне акции протеста в Тбилиси. Саломе Зурабишвили заявила, что после инаугурации покинет президентский дворец и присоединится к протестующим против приостановки членства страны в ЕС.

Саломе Зурабишвили получила стипендию Киссинждера - Институт Маккейна при Университете штата Аризона назвал ее стипендиатом 2025 года, так как «олицетворяет собой политическое мужество и идеалы государственного управления стипендии Киссинджера».

"Зурабишвили ранее была первой женщиной-министром иностранных дел Грузии, в 2005 году вела переговоры о выводе российских военных баз из Грузии. Во время своего пребывания на посту президента Зурабишвили решительно отстаивала путь Грузии к интеграции в Европейский союз и НАТО, поддерживала демократические реформы и выступала против авторитарного поворота партии. Зурабишвили олицетворяет стойкую государственную мудрость и защиту демократических ценностей своей страны», - говорится в сообщении университета.

В нем также указано, что стипендия позволит Зурабишвили «использовать свой обширный дипломатический, лидерский и политический опыт для продвижения своей страны к новым выборам и демократическому пути развития».

Грузинские эксперты по вопросам международных отношений - профессор Грузинского университета имени Ильи Чавчавадзе, бывший депутат парламента Давид Дарчиашвили и бывший советник президента Грузии по вопросам внешних связей Тенгиз Пхаладзе прокомментировали по просьбе "Кавказского узла" значение полученной стипендии.

"Стипендия Киссинждера - еще одно указание на то, что для Запада Саломе Зурабишвили представляет единственный остаток легитимности грузинских властей", подчеркнул Давид Дарчиашвили. Он отметил, что на Западе Зурабишвили считается моральным лидером, который поможет Грузии вернуться на путь демократизации и евроинтеграции.

По его мнению, пока не ясно сможет ли Зурабишвили противостоять «грубой силе» правящей партии». Стипендия Киссинджера - часть её признания в статусе президента Грузии и укрепляет ее статус среди элит западных демократических стран.

"Однако это взаимосвязано: Запад поддерживает Зурабишвили, потому что ее поддерживает основная часть населения Грузии» - пояснил Дарчиашвили.

Зурабишвили использует стипендию для визитов и встреч в США, уверен Тенгиз Пхаладзе.

"Стипендия - не политический инструмент, но она способствует политическим активностям. После инаугурации Кавелашвили, Зурабишвили не располагает теми инструментами передвижении, а статус стипендиата дает ей такую возможность", - сказал он.

По словам Пхаладзе, стипендия Киссинджера – престижная и технически облегчает посещение США и проведение встреч.

Зурабишвили назвала своей ответственностью вывод страны из кризиса

Сегодня Саломе Зурабишвили представила свой офис и провела первый брифинг после инаугурации президента Грузии Михаила Кавелашвили.

"Моя личная борьба продолжается и продлится до конца, потому что я – президент этой страны. У меня есть большая ответственность по выводу эту страны к миру, демократии, свободе", - перевел ее слова корреспондент "Кавказского узла"

По ее словам, главный компонент борьбы – протестующее население, к которым она присоединяется по мере возможности. С 10 января начинает проведение встреч с населением в регионах страны. Первая встреча пройдет в Зугдиди (регион Самегрело, Западная Грузия).

Зурабишвили считает, что выход из кризиса, сложившегося в стране – проведение новых парламентских выборов, у которых нет альтернативы. У правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение» есть два пути к этому – пойти на уступки и провести выборы по разработанным рекомендациям или подождать окончательного развала власти, но это накладывает другого рода ответственность, поскольку будет тяжелее для страны. В правящей команде уже начался разлад, так как появились вопросы по действиям полицейских, указала она.

Кроме того, все государственные институты находятся в руках одной команды и неизвестно, по какому принципу происходят назначения на руководящие посты и отстранение от них. Парламент – «однопартийное собрание», также неизвестно, кем инициированы решения, которые он принимает и находится ли их инициатор внутри Грузии или за рубежом, подчеркнула Зурабишвили.

"Страна в таком положении, когда де-факто парламент, де-факто правительство и де-факто президент стараются как-то создать картину правления. Страна практически остановилась. Из-за всего этого страна перешла в изоляцию и закрыта", - сказала Зурабишвили, отметив, что все это отрицательно отражается на экономике.

Она обратила внимание, что главные партнеры Грузии не признали проведенные парламентские выборы, что усугубляет изоляцию.

8 ноября 20224 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.