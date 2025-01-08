На пляжах Анапы обнаружены новые выбросы мазута

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На побережье Анапы зафиксированы новые выбросы мазута, на песке стала оседать мелкая крошка. Мазут на дне загустел, и для откачки с затонувших частей судов его придется нагреть.

Как писал "Кавказский узел", к 7 января с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено более 129 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. Пользователи Telegram усомнились в том, что власти выбрали наиболее эффективные способы очистки побережья. 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Мелкая крошка мазута начала оседать на пляжах Краснодарского края, сообщил сегодня губернатор Вениамин Кондратьев.

"Перед нами новый вызов: на побережье море выбрасывает мелкофракционную крошку мазута. Летом при больших температурах она начнет плавиться. Поэтому нужно продумать действенные способы просеивания песка, чтобы сохранить основную массу грунта", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

По его словам, на одном из участков пляжа начали использовать сельскохозяйственную сеть, которая задерживает выход мазута на берег. "Проанализируем этот способ, чтобы системно подойти к решению вопроса", - пообещал он

"В Анапе обнаружены новые локальные выбросы водорослей с мазутом", - сообщило сегодня МЧС России в своем Telegram-канале. Ведомство отчиталось, что за сутки собрано 25 тонн нефтеводяной смеси в Керченском проливе, обследовано более 1,4 тысячи квадратных километров акватории.

Руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов рассказал о сложностях при откачке мазута марки М100 с затонувших фрагментов судов. По его словам, у Морспасслужбы есть специализированное оборудование, но оно рассчитано на откачку лёгких сортов топлива. Мазут, который находится под водой остыл и загустел. Чтобы его можно было откачать насосами, его требуется разогреть. "Самая сложная фаза — нагреть мазут на глубине 20 метров при окружающей температуре воды +4 градуса до температуры порядка 45 градусов. Это нужно, чтобы он получил текучесть, и затем возможно было бы его откачать", - рассказал Чернов.

По его словам, в случае шторма работу придется прерывать, чтобы не допустить утечек. "Когда шторм закончится — возвращаться и начинать все сначала. Это длительная, продолжительная и сложная работа", - заявил он на видео, опубликованном в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

Напомним, чиновники преувеличили свою роль в организации очистки побережья от мазута, которой занято волонтерское движение, рассказали 29 декабря "Кавказскому узлу" местные жители, с первых дней участвующие в ликвидации последствий разлива мазута.

По оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет, указали экологи. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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