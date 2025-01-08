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12:17, 8 января 2025

В Азербайджане списаны банковские долги погибших при крушении Embraer

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Задолженности граждан Азербайджана, погибших при крушении рейса Баку - Грозный, полностью списаны.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря 2024 года около Актау на западе Казахстана упал самолет Embraer-190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. 29 декабря в Баку были похоронены командир экипажа Игорь Кшнякин, пилот Александр Кальянинов и стюардесса Хокума Алиева. На следующий день трое пострадавших были доставлены в Баку из Казахстана.

Нештатная ситуация на борту совпала с атакой беспилотников на Грозный, а следы повреждений на обшивке самолета могут указывать на взрыв внутри или снаружи, заявили российские эксперты. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный".

Кредитные обязательства погибших пассажиров и членов экипажа списаны в полном объеме списаны "за счет средств соответствующих организаций" по рекомендации Центрального банка Азербайджана и инициативе Ассоциации банков Азербайджана и Ассоциации микрофинансирования Азербайджана, сообщает сегодня со ссылкой на Центральный банк Азербайджана АПА.

Напомним, 30 декабря черные ящики упавшего Embraer-190 были отправлены в Центр расследования и предотвращения авиапроисшествий Бразилии (CENIPA). Решение отправить самописцы для расшифровки записей в страну-производитель Embraer-190 стало верным решением для объективного расследования катастрофы, сочли специалисты из Баку.

6 января бразильские специалисты завершили расшифровку черных ящиков самолета. Следователи, в том числе из России и Азербайджана, продолжат работу с данными в Казахстане.

28 декабря Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения "в связи с тем, что трагический инцидент" с самолетом "произошёл в воздушном пространстве России". На следующий день Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета, наказать виновных и выплатить компенсации. В тот же день Алиев и Путин повторно переговорили по телефону и обсудили расследование причин катастрофы.

6 января Алиев подверг критике власти России за отказ признать вину в крушении самолета и потребовал наказать виновных в авиакатастрофе. 

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Автор: "Кавказский узел"

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