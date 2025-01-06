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08:41, 6 января 2025

Жители Галского района рассказали подробности об инциденте с гибелью детей при пожаре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пятеро детей, погибшие в Галском районе Абхазии при пожаре, приехали из Грузии к бабушке на новогодние каникулы. Многие местные жители вынуждены использовать дровяные печи из-за проблемы с электроснабжением.

Как информировал "Кавказский узел", 6 января объявлено днем траура в Абхазии из-за гибели пяти детей во время пожара в Галском районе.

Ранее жители Абхазии рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что на фоне проблем с энергоснабжением самой уязвимой частью населения оказались старики и дети. В домах и квартирах холодно, многие из тех, у кого есть печи, не могут купить дрова из-за приостановки социальных выплат. 9 декабря 2024 года жители Абхазии пожаловались в соцсети, что из-за экономии властями электричества у них возникли проблемы с отоплением домов.

В результате пожара, произошедшего в частном доме в селе Саберио Гальского района Абхазии, погибли пятеро несовершеннолетних детей. Дом принадлежал семье Чолария. Во время пожара дети спали, дом был построен из дерева. Их родители проживают в Грузии, в селе Ахалкахати, они отправили детей к бабушке на новогодние каникулы. В момент трагедии мать лежала в Зугдидской больнице, а отец поехал навестить ее, рассказал 5 января в эфире телеканала "Пирвели" местный житель, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

"Я так понимаю, бабушка вместо керосина залила бензин и все пятеро несовершеннолетних погибли. Как вы знаете, эта территория находится за мостом Ингури и добраться туда очень сложно. Бабушка просила помощи у соседей, потом вернулась и сильно обгорела", – рассказал в эфире "Пирвели" другой местный житель, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Жители Галского района вынуждены отапливаться дровами, поскольку им перестали подавать электричество, отметила в эфире телеканала "Формула" еще одна местная жительница, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

На трагедию отреагировала бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили , она выразила соболезнования семье погибших. "Нет слов, которые могли бы выразить боль трагедии, произошедшей в Саберио. Разделяю горе семьи и их родственников", – написала президент в социальной сети Х, пост которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Соболезнования также выразил омбудсмен Грузии Леван Иоселиани. Он заявил, что этот трагический инцидент еще раз показывает серьезные проблемы в защите прав населения, проживающего на территории Гали, особенно уязвимых и уязвимых групп.

"К сожалению, в условиях оккупации жизнь и здоровье многих граждан Грузии, в том числе детей, каждый день находятся под угрозой. Правительство Грузии и международное сообщество должны использовать все доступные механизмы для защиты прав человека на оккупированных территориях", – заявил в эфире телеканала "Формула" Иоселиани, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Причиной трагедии в Гали послужила глубокая бедность, людям не хватает даже того базового благосостояния, которым обеспечиваются жители Грузии. В Гали де-факто правительство Абхазии проводит политику системной дискриминации грузин, там нет базовой инфраструктуры заявила директор НПО "Центр социальной солидарности" Тамта Микеладзе. "Гали вдвойне забыта и брошена, а местные жители борются за выживание там и остаются абсолютно одни без гражданства, имущества, языка, безопасности, представительства, политических и социальных прав", – написала на своей странице в Facebook* Микеладзе, пост которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, власти России ранее приостановили выплаты абхазским бюджетникам, поскольку власти Абхазии не исполняли договоренности, в том числе об инвестициях и законопроекте об апартаментах. В октябре 2024 года министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестиционных проектах с Россией. 11 ноября 2024 года в Абхазии из-за этого начались акции протеста, в результате президент Аслан Бжания ушел в отставку. 3 декабря 2024 года парламент Абхазии отказался ратифицировать соглашение об инвестициях.

23 декабря Россия начала гуманитарные поставки электричества в Абхазию.

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Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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