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23:16, 5 января 2025

Транскам закрыт для движения всех видов транспорта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Движение всех видов автотранспортных средств на участке дороги между населенным пунктом Бурон и Северным Порталом Рокского тоннеля.

Как писал "Кавказский узел", Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет и является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией.

"В связи с ухудшением погодных условий, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, а также в соответствии с Распоряжением КЧС и ОПБ Республики Южной Осетии № 7 от 05.01.2025 г. запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке н.п. Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 23.00 5 января 2025 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении в телеграм-канале МЧС Северной Осетии.

Напомним, что в октябре МЧС Южной Осетии призывало водителей воздержаться от поездок по Транскаму на фоне продолжительного снегопада со стороны южного портала Рокского (Рукского) тоннеля.

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Автор: "Кавказский узел"

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