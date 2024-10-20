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23:39, 20 октября 2024

МЧС Южной Осетии призвало водителей воздержаться от поездок по Транскаму

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Снегопад накрыл южноосетинский участок Транскавказской магистрали, на трассе фиксируется гололед, сообщают спасатели.

Как писал "Кавказский узел", Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет и является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией.

Снегопад на южном портале Рокского (Рукского) тоннеля не прекращается сегодня несколько часов подряд.

Видео о ситуации на Тарнскаме в 20.34 мск опубликовало в своем телеграм-канале югоосетинское информагентство "Рес". На записи видно, что снегопад не позволяет автомобилям двигаться с нормальной скоростью, поскольку видимость существенно снижена.

"Дорожное полотно заметено снегом. На трассе фиксируется гололед", - сообщило в телеграм-канале МЧС Южной Осетии в 23.33 мск. В связи с этим ведомство призывало автомобилистов временно воздержаться от поездок по Транскавказской магистрали.

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Автор: "Кавказский узел"

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