МЧС Южной Осетии призвало водителей воздержаться от поездок по Транскаму

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Снегопад накрыл южноосетинский участок Транскавказской магистрали, на трассе фиксируется гололед, сообщают спасатели.

Как писал "Кавказский узел", Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет и является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией.

Снегопад на южном портале Рокского (Рукского) тоннеля не прекращается сегодня несколько часов подряд.

Видео о ситуации на Тарнскаме в 20.34 мск опубликовало в своем телеграм-канале югоосетинское информагентство "Рес". На записи видно, что снегопад не позволяет автомобилям двигаться с нормальной скоростью, поскольку видимость существенно снижена.

"Дорожное полотно заметено снегом. На трассе фиксируется гололед", - сообщило в телеграм-канале МЧС Южной Осетии в 23.33 мск. В связи с этим ведомство призывало автомобилистов временно воздержаться от поездок по Транскавказской магистрали.

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