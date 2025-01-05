Перед Крымским мостом вновь образовалась пробка

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Очередь у пункта досмотра перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края сохраняется сегодня на протяжении всего дня.

Как писал "Кавказский узел", вечером 4 января число машин, ожидающих проезда к Крымскому мосту со стороны Тамани, достигло 474, со стороны Керчи - 550. К 4.00 мск 5 января движение по мосту возобновилось без пробок.

С 15.00 сегодня со стороны Кубани вновь скопилась очередь из автомобилей. По данным на 19.00 мск в пробке со стороны Тамани находились 246 транспортных средств, сообщает в своем телеграм-канале инфоцентр по автодорогам к Крымскому мосту.

К 21.00 мск в очереди со стороны Тамани ожидают разрешения для проезда по Крымскому мосту водители и пассажиры 30 автомобилей. "Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - отмечает инфоцентр.

Напомним, что 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один – поврежден. Движение по мосту восстановили 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

В декабре 2024 года стало известно, что в военный суд в Ростове-на-Дону поступило уголовное дело восьми обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту.

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