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05:03, 5 января 2025

Движение по Крымскому мосту возобновилось без пробок

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пробки у пунктов досмотра перед Крымским мостов ликвидированы и со стороны Тамани, и со стороны Керчи.

Как писал "Кавказский узел", вечером 4 января число машин, ожидающих проезда к Крымскому мосту со стороны Тамани, достигло 474, со стороны Керчи - 550.

По данным на 04.00 мск сегодня, 5 января ни со стороны Тамани, ни со стороны Керчи ожидающих проезда к Крымскому мосту автомобилей нет, сообщает в своем телеграм-канале инфоцентр по автодорогам к Крымскому мосту. "С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

Напомним, что 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один – поврежден. Движение по мосту восстановили 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

В декабре 2024 года стало известно, что в военный суд в Ростове-на-Дону поступило уголовное дело восьми обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту.

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Автор: "Кавказский узел"

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