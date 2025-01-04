Очередь перед Крымским мостом выросла до 1024 машин

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Число машин в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани увеличилось до 474 автомобилей, со стороны Керчи - до 550.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в 13 мск в очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани находились 70 автомобилей, со стороны Керчи – 390.

По состоянию на 18 мск, со стороны Тамани в очереди перед Крымским мостом находятся 474 автомобиля, сообщил в своем телеграм-канале инфоцентр по автодорогам к Крымскому мосту. "В очереди со стороны Керчи находится 550 транспортных средств. Ожидание около двух часов", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один – поврежден. Движение по мосту восстановили 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

В декабре 2024 года стало известно, что в военный суд в Ростове-на-Дону поступило уголовное дело восьми обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту.

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