Очередь из 460 машин образовалась перед Крымским мостом

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Водители 70 машин ожидают в Краснодарском крае проезда по мосту через Керченский пролив, со стороны Крыма в очереди стоят 390 автомобилей.

Как писал "Кавказский узел", 29 декабря 2024 года в Краснодарском крае перед мостом через Керченский пролив образовалась очередь из 530 машин.

В очереди перед пунктом досмотра со стороны Тамани, по состоянию на 13 мск, находится 70 автомобилей, сообщил в своем телеграм-канале инфоцентр по автодорогам к Крымскому мосту. "В очереди со стороны Керчи находится 390 транспортных средств. Ожидание более часа", - говорится в сообщении.

При этом еще в 11 мск, как и в предыдущие часы, очередей машин с обеих сторон Крымского моста не было, отмечается в публикациях.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один – поврежден. Движение по мосту восстановили 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

В декабре 2024 года стало известно, что в военный суд в Ростове-на-Дону поступило уголовное дело восьми обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту.

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