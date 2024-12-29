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22:02, 29 декабря 2024

Очередь из автомобилей скопилась на Кубани перед Крымским мостом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Краснодарском крае перед пунктом досмотра разрешения на проезд по автомобильному мосту через Керченский пролив ожидают водители и пассажиры 530 машин.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря со стороны Тамани возможности проехать через Крымский мост ожидали 220 автомобилей. 

На протяжении последних дней очереди перед Крымским мостом не наблюдалось, сегодня вновь образовалась пробка. К 22.00 мск со стороны Краснодарского края в пробке находятся 530 транспортных средств, сообщил в своем телеграм-канале инфоцентр по автодорогам к Крымскому мосту.

"Время ожидания около двух часов, - говорится в сообщении. - Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет".

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один – поврежден. Движение по мосту восстановили 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

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Автор: "Кавказский узел"

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