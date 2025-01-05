Ростовская область подверглась массированной атаке дронов

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Минувшей ночью военные обезвредили 37 беспилотников, в том числе в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня ночью в Миллеровском и Усть-Донецком районах Ростовской области была отражена атака беспилотников. Также после падения обломков дронов повреждения получили дома и автомобили в Таганроге и Неклиновском районе.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны отразили массированную воздушную атаку на Ростовскую область. Начиная с полуночи всего обезврежено 37 беспилотников, в том числе – в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах, сообщил сегодня в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь .

"Никто из людей не пострадал", – уточнил он.

"Кавказский узел" также писал, что после начала военной операции на Украине Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, 3 января в Каменском и Усть-Донецком районах было сбито четыре дрона, 1 января в Ростовской области военные обезвредили не менее семи беспилотников, 31 декабря два беспилотника были сбиты в Новошахтинске.

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