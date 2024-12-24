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11:21, 24 декабря 2024

Правозащитники напомнили о достижениях Центра содействия международной защите

Карина Москаленко. Фото: New America https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Создание 30 лет назад Центра содействия международной защите стало важным событием для становления правозащиты в России, а сам Центр выиграл сотни дел в ЕСПЧ, защищая людей, чьи права оказались нарушены.

Как информировал "Кавказский узел", сотрудники правозащитной организаций Центр содействия международной защите неоднократно принимали участие в юридической защите активистов из регионов юга России. В том числе – в защите обвиняемых по "ингушскому делу".

Датой создания Центра содействия международной защите считается 24 декабря 1994 года. Организация объединяет профессиональных юристов, специализирующихся в области защиты прав человека, общественных деятелей и правозащитников-добровольцев. Одними из самых трагических дел центра являются кейсы по нарушениям права на жизнь – это, в том числе, дело заложников "Норд-Оста" и дело об убийстве Анны Политковской, сказано в релизе Центра содействия международной защите. 

На "Кавказском узле" опубликована справка "Убийство Анны Политковской".

В 1991-1996 годах власти России активно инициировали вступление страны в Совет Европы. И ещё с 1 октября 1991 года власти Советского Союза заключили некоторые международные соглашения в области прав человека. Так, государство вступило в соглашения по договорным органам ООН – в частности, по Комитету по правам человека, который является квазисудебным органом, имеющим компетенцию рассматривать индивидуальные обращения на нарушения прав человека. Благодаря ратификации Факультативного протокола к Международному Пакту о гражданских и политических правах россияне с 1 января 1992 года получили доступ к судебному органу по правам человека и обрели право, при соблюдении определенных критериев, подавать жалобы с вынесением решений, обязательных для властей страны, рассказала основатель Центра содействия международной защите Карина Москаленко.

После неудачи в 1994 году, Россию все же приняли в Совет Европы в 1996 году. Итак, впервые у россиян появилась возможность защищать свои права в международных судебных и квазисудебных органах, отметила она.

В те же 90-е годы несколько российских юристов получили возможность участвовать в нескольких образовательных программах европейских и других университетов по международному публичному праву – прежде всего, в области прав человека, напомнила Москаленко.

"Занимаясь ведением правозащитных дел, я была в числе тех, кто жаждал получить теоретические знания и практические навыки работы с жалобами в эти механизмы, которые я считала "судами надежды, органами справедливости". Для этого пришлось штудировать английский язык, причем именно профессиональный юридический английский. Пришлось изучить тома юридической литературы в этой новой для нас области права, десятки, а потом сотни решений этих органов. Закончив в декабре 1994 году курс международного европейского права в Бирмингемском университете и стажировку в Лондонской организации, специализирующейся на ведении жалоб в Европейском Суде, я пригласила на встречу коллег-адвокатов и после более недельного обсуждения деталей будущей организации, мы приняли решение о создании Центра содействия международной защите", – рассказала Москаленко корреспонденту "Кавказского узла".

По её словам, первые дела были выиграны в Комитете по правам человека ООН.

"Дожидаясь юрисдикции Европейского суда мы провели несколько первых дел в КПЧ. Россияне после середины 90-х годов, остались в состоянии глубокого разочарования российской судебной системой. Во второй половине 90-х годов судебная реформа захлебнулась, судьи не обеспечивали состязательность процесса, они начали было чувствовать независимыми и вновь перестали выносить оправдательные приговоры, которые появились, и особенно в судах присяжных, да и введение суда присяжных всемерно тормозилось", – пояснила правозащитница.

По её мнению, суды вновь перестали прислушиваться к мнению защиты, не обеспечивали состязательность и равенство сторон в процессе, пренебрегать принципом презумпции невиновности.

"Потребность обращения в надгосударственные органы становилась настоятельной. И первые дела отражали главные системные правовые проблемы России", – добавила Москаленко.

Она перечисли несколько дел в КПЧ ООН. Дело Ланцовой против России – матери, сын которой умер в СИЗО из-за крайне плохих условий содержания и неоказания ему медпомощи. Дело "Гридин против России" – нарушение права на справедливое судебное заседание, нарушение презумпции невиновности. Дело "Смирновой против России" – нарушение права на свободу и личную неприкосновенность.

"А первые дела, которые мы вели в Европейском суде, были посвящены нарушениям тех же, вышеупомянутых прав. И одним из таких дел было дело "Калашников против России", известное тем, что оно было первым российским делом, рассмотренным в публичном слушании Европейского суда. И по результатам его рассмотрения было принято решение, ставшее прецедентным. Среди первых дел Центра несколько "чеченских" дел по нарушениям права на жизнь, пытки, незаконные аресты", – указала Москаленко.

Позже уделялось внимание вопросам свободы слова, ассоциаций, собраний. "Нарушение избирательных прав, нарушение прав адвокатов, так называемые "шпионские дела" и многие другие. Главными стали дела о политических преследованиях и политических убийствах", – отметила Карина Москаленко.

По её данным, более 900 дел было выиграно и около 1000 дел зарегистрировано – они еще ждут своего рассмотрения.

После выхода России из Совета Европы Центр и его адвокаты не прекратили свою работу в области международной защиты, заявила глава Центра содействия международной защите.

"Подавая оставшиеся дела в ЕСПЧ, мы теперь в большей мере специализируемся на подаче жалоб в КПЧ ООН. Некоторые из жалоб уже рассмотрены, некоторые коммуницированы. А некоторые уже ждут вынесения решения. Так, по делу бывшего президента Удмуртской палаты адвокатов Дмитрия Талантова, который оказался в заключении за свои взгляды, мы, после нашего обращения в КПЧ, не только добились принятия экстренных мер для спасения его жизни и здоровья, но и получили незамедлительную коммуникацию жалобы, которая уже завершена, и мы уже ожидаем решение", – подчеркнула Москаленко.

Она утверждает, что юристы Центра содействия международной защите не склонны работать политическими методами.

"У нас есть гораздо более действенное оружие – правовые механизмы. Кто-то скажет: они не работают. Но это не значит, что не надо действовать, защищать, поддерживать своих доверителей, фиксировать нарушения и выражать несогласие с ними. Это чисто правовые методы работы – и в самом политизированном деле мы можем использовать целый арсенал не политических, а юридических методов работы", – пояснила правозащитница.

По её мнению, в такой работе не может быть слишком большой прозрачности. "Мы адвокаты, конфиденциальность, которая является главным принципом наших взаимоотношений с доверителями, требует определенной сдержанности. Недопустимо раскрывать информацию по делам, тем более по текущим, тем более в наше сложное и, как многие считают, подлое, время", – заключила Москаленко.

Центр содействия международной защите был необходим и сыграл свою роль в распространении и внедрении механизмов международной защиты в юридическое и правозащитное сообщество, отметила председатель Комитета Гражданское содействие Светлана Ганнушкина*.

"Мы пользовались консультациями Карины Москаленко, Анны Ставицкой и других юристов центра, приглашали на наши семинары и старались использовать разработанные ими методы", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитница считает, что владеть этими методами должен каждый адвокат. "Так 39-е правило Регламента ЕСПЧ для незамедлительного запрета выдачи беженца в страну исхода впервые было применено Анной Ставицкой. После этого наши юристы использовали этот механизм сотни раз и спасли этим сотни людей от незаконного преследования и лишения свободы. Да, это был прорыв, но его ценность в том, что он превратился в повседневную работу юристов. И не только юристов. У меня есть несколько выигранных в ЕСПЧ дел, поскольку логика защиты была уже встроена. Благодаря Центру, мы перестали бояться общения, с Европейским Судом. Его потерю для нас сегодня невозможно переоценить", – резюмировала Ганнушкина.

Руководитель проекта "Поддержка политзаключенных. Мемориал" Сергей Давидис** указал на важность взаимодействия с Центром содействия международной защите по вопросам международной защиты политзаключенных и других жертв репрессий.

"В частности, очень активным такое сотрудничество с Центром было в защите прав мусульман, осужденных по обвинениям, связанным с "Хизб ут-Тахрир"***, – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Но важнее роль центра в подготовке адвокатов, в распространении правозащитных подходов и принципов в адвокатском сообществе, отметил правозащитник. "Эта деятельность центра сыграла исключительно важную роль в развитии российской адвокатуры и очень помогала нам в работе по защите политзаключеных", – подчеркнул он.

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* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** внесен в перечень террористов и экстремистов

*** организация признана террористической и запрещена в России судом.

**** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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