Армянский депутат Асланян исключен из правящей партии

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Депутат парламента Армении Акоп Асланян, заступившийся за опального коллегу, исключен из партии Никола Пашиняна.

Как писал "Кавказский узел", 11 декабря парламентская фракция правящей партии "Гражданский договор" исключила из своих рядов депутата Акопа Асланяна, который выступил в поддержку Овика Агазаряна, изгнанного из партии. Решение об исключении Асланяна из партии будет принято на заседании ее совета, сообщили в "Гражданском договоре", отметив, что Асланян не собирается отказываться от своего мандата.

Акоп Асланян исключен из партии "Гражданский договор", говорится в заявлении на сайте партии, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла". Причины такого решения в публикации не указаны.

Сам Асланян 17 декабря заявил, что в течение как минимум месяца не будет общаться с прессой. «Пожалуйста, оставьте меня в покое», - сказал журналистам Асланян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Решение об исключении Акопа Асланяна из партии было принято на заседании правления во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, сообщает Armenia Today.

Напомним, ранее премьер-министр Никол Пашинян предложил депутатам от правящей партии "Гражданский договор" Нареку Зейналяну и Овику Агазаряну сложить мандаты. Зейналян исполнил просьбу, Агазарян отказался. 3 декабря правление партии исключило Агазаряна из "Гражданского договора".

Исключение депутатов из фракции "Гражданский договор" свидетельствует о кризисе в партии и демонстрирует попытки Никола Пашиняна обеспечить беспрекословное подчинение, объяснили армянские аналитики.

4 декабря Овик Агазарян объявил о выходе из провластной парламентской фракции. Он отметил, что покидает фракцию добровольно, не дожидаясь, пока такое решение примут его бывшие однопартийцы, и будет действовать как независимый депутат. Однако Пашинян потребовал найти все возможные политические рычаги, чтобы лишить Агазаряна депутатского мандата. Сам Агазарян заявил, что силовики передали премьеру конфиденциальные данные из его изъятого телефона.

16 декабря стало известно, что Овик Агазарян заподозрен по уголовному делу о публикации сведений, содержащих государственную тайну. При этом Агазарян пока не имеет официального статуса подозреваемого, так как, согласно Конституции, уголовное преследование депутата может быть начато только с согласия парламента.

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