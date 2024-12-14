Армянские аналитики указали на кризис в "Гражданском договоре"

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Исключение двух депутатов из фракции "Гражданский договор" демонстрирует попытки Никола Пашиняна обеспечить беспрекословное подчинение, премьер-министр опасается непослушания и прибегает к репрессиям.

Как информировал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил депутатам Нареку Зейналяну и Овику Агазаряну из правящего "Гражданского договора" сложить мандаты. Зейналян исполнил просьбу, Агазарян отказался. 3 декабря правящая партия "Гражданский договор" исключила Агазаряна из своих рядов. После этого Никол Пашинян заявил, что парламентария также необходимо лишить мандата. В поддержку Агазаряна выступил депутат Акоп Асланян, после чего "Гражданский договор" исключил его из своих рядов.

Овик Агазарян заявил журналистам, что силовики передали премьеру конфиденциальные данные из его изъятого телефона. Телефон, по его словам, изъяли в рамках уголовного дела, возбужденного после инцидента с бывшим главой Следственного комитета Аргишти Карамяном.

Решение об исключении Акопа Асланяна из рядов фракции "Гражданский договор", а также исключение ранее Овика Агазаряна прокомментировали 13 декабря корреспонденту "Кавказского узла" политолог Армен Варданян, политический обозреватель Акоп Бадалян и политические аналитик Армен Ованнисян.

Исключение двух парламентариев из правящей фракции свидетельствует о партийном кризисе, считает Армен Варданян. Он не исключил новые аналогичные скандалы, связанные с намерениями отозвать мандат у провластных депутатов. По его мнению, причины партийного кризиса - в поведении Пашиняна, который требует беспрекословного подчинения, даже если его просьба или требование не обоснованы.

Он стремится к непререкаемому авторитету

«Отказ Агазаряна сложить мандат Пашинян счел ударом по репутации. Наказание любой ценой стало для него личными принципом. Он стремится к непререкаемому авторитету. Говорить о демократии уже не приходится», - отметил политолог.

Варданян напомнил события 1998 года, когда за одну ночь десятки депутатов сменили лагерь. «Вазген Саргсян был серьезной фигурой, его конфликт с Левоном Тер-Петросяном привел к партийному кризису, которые перерос в политический кризис. Вся проблема в том, что Агазарян не имеет политического веса, чтобы спровоцировать политический кризис», - считает он.

По словам политолога, провластные СМИ и блогеры по указанию взялись опорочить Агазаряна. «Ему приписывали и нетрадиционную ориентацию, и наличие любовницы. Делается все, чтобы оказать на него моральное давление. Власти из мести пошли на аморальные шаги», - подчеркнул Варданян.

По его мнению, наличие компроматов делает представителей партии власти уязвимыми. «Компроматные отношения показывают глубину партийного кризиса правящей силы», - сказал политолог.

Он не считает, что Асланян показал принципиальность в конфликте с Пашиняном. «Он утром заявил о заморозке своего сотрудничества с правящей фракцией. Уже вечером пошел на попятную. Говорить о принципиальности не приходится. На него, бесспорно, оказывали давление, как бы ни пытались представить это как дружеский совет. И хотя он признал свою ошибку, тем не менее, ему не простили его дерзость, так как пошел против вождя, который пытается править железным кулаком», - пояснил Варданян.

В стране растет недовольство политикой правящей силы в сфере экономики, наличие коррупции, хотя он пришел к власти, обещая искоренить ее

По его мнению, Никол Пашинян потерял чувство реальности. «В стране растет недовольство политикой правящей силы в сфере экономики, наличие коррупции, хотя он пришел к власти, обещая искоренить ее. Для репродукции власти он уже идет на популистские шаги, в частности, обещая списать задолженность по кредитам до одного миллиона драмов», - отметил политолог, добавив, что "Пашинян повторяет Сержа Саргсяна, который также был оторван от реальности".

Акоп Бадалян считает, что Пашинян закручивает гайки в преддверии избирательного процесса.

«Идет внутрипартийное перестраивание. И в этом процессе Пашиняну нужно легитимное основание для этого. Показательная порка Агазаряна и Асланяна придает легитимность в политике закручивания гаек в отношении других. Пашинян понимает, что в новым избирательном цикле его команда бесполезна, что у него самого проблема с рейтингом. И все это будет болезненно для команды. И, чтобы не было внутреннего недовольства, надо создать условия для закручивания гаек уже сегодня», - заявил он.

Ни Агазарян, ни Асланян до сих пор не критиковали публично Пашиняна за его политику и просчеты, добавил обозреватель. «Это серьезный показатель. Якобы, Агазарян не уважил просьбу Пашиняна. Возникает вопрос: а Пашиняну нужно было, чтобы его просьбу уважили, или ему был выгоден весь этот процесс? Очень удобно использовать бунт для партийных репрессий», - отметил он.

Бадалян уверен, что никто из правящей силы не владеет секретной информацией, раскрытие которой могло навредить национальной безопасности. «Сомнительно, что Пашинян доверит кому-то секретную информацию, так как гарантии, что не будет утечки, нет. К тому же в заявлении говорится об утечки конфиденциальной информации, что позволяет власти формировать пропагандистские нарративы», - пояснил обозреватель.

По его мнению, представители правящей силы довольно уязвимы. «Если они в партии власти благодаря Пашиняну, значит, они зависят он него. Пашинян не стал бы кого-то повышать, кого-то независимого, не имея рычагов давления. Более того, внутри власти нет полюсов, с которыми Пашинян вынужден считаться. Формирование таких полюсов и не предвидится. Но как только Пашинян станет терять власть, многие первыми откажутся от него. Однако какова вероятность таких перемен?» - задался он вопросом.

Бадалян согласен с мнением, что Асланян не показал принципиальность. «Он уже передумал. Но через два часа его удалили из фракции. Детали неважны, важна логика общего процесса закручивания гаек», - подчеркнул обозреватель.

Правящая сила уже давно превратилась в инструмент личного пользования Пашиняна, считает Армен Ованнисян.

Партийный кризис назрел уже давно

«Партийный кризис назрел уже давно. Именно поэтому пресекается инакомыслие, резко реагируют на критику», - заявил он.

По его мнению, Пашиняну не понравился отказ Агазаряна, так как он опасается цепной реакции и выхода из правящей фракции еще десятка депутатов. «С подачи Пашиняна началась травля Агазаряна. Вспоминают, что он сливал сведения СМИ. В партии власти 10-15 человек, которые связаны с различными СМИ, которые сливают стенограмму партийных встреч. Сам Агазарян признал, что сливал, заявив, что не знал, что этого нельзя делать, намекая, что не он один сливал конфиденциальную информацию партийных встреч СМИ», - отметил аналитик.

Он назвал приемлемой попытку Айрапетяна вступиться за Асланяна. «Асланян - протеже Айрапетяна. Вполне нормально спрашивать политического совета. Сам Асланян человек пожилой, к тому же, его привел в партию Айрапетян. А кто привел, тот и отвечает. Асланян – школьный учитель истории, в политике не особо разбирается. И его патрон [Айрапетян] ему попытался помочь покаяться. Но у него не получилось», - сказал Ованнисян.

Пашинян опасается партийного бунта, если ячейки, аффилированные с олигархией или прежней элитой, получат такой приказ. «Поэтому Пашинян пытается публично «расстрелять» одних, чтобы другим повадно не было. В партии власти разношерстая компания собралась без идеологии или чего-то еще. Пашинян опасается, что его обвинят в предательстве революционных ценностей. Агазаряна не смогли усмирить, а если таких "Агазарянов" будет 8-10? Власть Пашиняна посыпется, как домино», - заключил аналитик.

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