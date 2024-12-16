RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:44, 16 декабря 2024

Семья Султанова потребовала обнародовать все документы судебно-медицинской экспертизы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бюро судебно-медицинской экспертизы представило суду по делу об убийстве жителя Каякента Магомед-Али Султанова не все документы и ответило не на все вопросы. Адвокат семьи потерпевших потребовал прислать все документы.

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября родственник Магомед-Али Султанова вновь ходатайствовали об исключении ранее сделанных экспертиз и проведении новой, но против выступил обвиняемый. Прокурор заявил, что ему надо вновь изучить вопрос о проведении новой экспертизы.

2 октября прокурор после месяца раздумья дал согласие на проведение новой экспертизы тела Магомед-Али Султанова. Судья отложил принятие решения по этому вопросу, пояснив, что ему нужно изучить данные предыдущих экспертиз. 31 октября выяснилось, что прокурора заменили, и новый прокурор заявил, что ему необходимо ознакомиться с делом. Адвокат Ильяс Саидов, представляющий интересы семьи погибшего, убедил судью принять решение об отводе прокурора.

На прошедшем 13 декабря заседании Каякентского районного суда по делу об убийстве Магомеда-Али Султанова вопрос об отмене предыдущей экспертизы по делу, которую представители потерпевших считают неполной, не был решен, рассказал 15 декабря корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Ильяс Саидов, представляющий семью Султанова.

«Еще на прошлом заседании всплыла история о том, что еще в сентябре сего года суд направил в республиканское Бюро судебно-медицинской экспертизы письмо с просьбой удостоверить качественность экспертизы. Суд таким хотел получить дополнительные аргументы, чтобы отказать в моем ходатайстве о назначении новой экспертизы, поскольку ему просто уже не на что было больше опереться. Но на этом заседании стало известно, что БСМЭ ответило не на все вопросы, заданные судом, и представлены не все документы. Поэтому наша сторона потребовала прислать все документы, чтобы можно было составить полную картину», - подчеркнул адвокат.

Саидов также отметил, что в случае, если будет признано, что убийство Султанова было совершено группой лиц, их наказание может серьезно ужесточиться. «Если при «обычном» убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ) верхняя планка наказания не поднимается выше 15 лет, то при убийстве, совершенном группой лиц (пункт «ж» части 2 статьи 105 УК РФ) она может быть поднята до 20 лет либо даже до пожизненного заключения. Другое дело, что в случае явки с повинной срок может быть снижен», - заявил он.

Адвокат также отметил, что родители погибшего крайне недовольны действиями суда и «готовы кричать об этом». «Их не отпускает эта боль. Если раньше они надеялись, что суд справедливо разрешит этот вопрос, то сейчас этой надежды у них нет», - заявил Саидов.

Следующее заседание суда состоится 25 декабря.

Напомним, что 30 мая судмедэксперт из Петропавловска-Камчатского признал в суде, что в своем заключении описал не все ранения на теле Магомед-Али Султанова. В связи с этим дело должно отправиться на дополнительное расследование, заявил тогда адвокат. Опрошенные "Кавказским узлом" юристы указали, что нарушение, допущенное судмедэкспертом, ставит под сомнение достоверность всей экспертизы.

8 августа адвокат родителей Султанова потребовал назначить новую судмедэкспертизу, указав на неточности в выводах экспертов. 31 августа стало известно, что суд оставил без удовлетворения ходатайство представителей потерпевших, которые требовали исключить из дела экспертизу тела Султанова.

По делу об убийстве 19-летнего жителя Каякента Магомед-Али Султанова проходит лишь один обвиняемый. По версии следствия, 10 ноября 2022 года в селе Усемикент он нанес множество ударов ножом Султанову, и от ранений тот скончался на месте. Однако из опубликованного полицией видео следует, что в драке участвовали четыре человека.

Адвокат семьи Султанова требует привлечь к ответственности еще двух участников драки и переквалифицировать обвинение на статью об убийстве по предварительному сговору. На заседании суда эксперт подтвердила, что на теле погибшего были следы от ранений не только ножом, но и отверткой. По словам адвоката, если суд признает, что преступников было двое, это станет поводом для возврата дела на доследование.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
02:50, 16 декабря 2024
Свыше 75 тысяч жителей Еревана высказались против повышения цен на проезд в транспорте
00:55, 16 декабря 2024
Двое рабочих погибли при строительных работах на электростанции в Кабардино-Балкарии
23:59, 15 декабря 2024
В очереди на "Верхнем Ларсе" скопилось свыше 2000 машин
21:04, 15 декабря 2024
Очередь из автомобилей образовалась перед Крымским мостом
19:19, 15 декабря 2024
Двое военных со Ставрополья убиты на Украине
09:13, 15 декабря 2024
13 беспилотников сбито над Черным морем
Все события дня
Новости
16 декабря 2024, 04:41
Республики юга России оказались худшими в рейтинге доступности автомобилей
Комментатор и молоток судьи. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
10 декабря 2024, 13:15
Автор комментария о теракте в Дагестане получил шесть лет колонии
Фото Курбана Далгатова в доме его родителей. Фото: "Черновик", https://chernovik.net/news/zakryl-kurtkoy-obzor-videokamery-i-telo-kurbana-potaschili-vniz
10 декабря 2024, 05:08
Потерпевшая сторона осталась недовольна приговором Исламу Атавову
Набережная Каспийска. Фото: Администрация Главы РД
10 декабря 2024, 01:12
Жители Каспийска раскритиковали проект застройки набережной
Кадр с камеры наблюдения, стоп-кадр видео https://rutube.ru/video/dc37bcb0ea28ad02b00d58b2718339a5/
09 декабря 2024, 03:55
Отказано в возбуждении уголовного дела против шахматистки Абакаровой
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
10 декабря 2024, 11:17
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
20:21, 14 декабря 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Жилье для полицейского. Об исполнении федерального закона в Дагестане
Фото
16:24, 9 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
учителя отвергают версию буллинга в буйнакской школе
Фото
09:15, 8 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
В Дагестане вновь готовился теракт? Кризисный менеджер (Хинтштейн) нужен лишь Курской области?
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Скриншот https://www.azerbaycansaati.tv/6453.html Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане

Массовые протесты в Грузии. Ноябрь 2024 г. Фото корреспондента “Кавказского узла” Азиза Каримова. Грузия: история и результаты протестов

Блогеры
Фото
20:21, 14 декабря 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Жилье для полицейского. Об исполнении федерального закона в Дагестане
Фото
16:24, 9 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
учителя отвергают версию буллинга в буйнакской школе
Фото
09:15, 8 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
В Дагестане вновь готовился теракт? Кризисный менеджер (Хинтштейн) нужен лишь Курской области?
Фото
17:48, 6 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
Анохина в списке самых влиятельных и вдохновляющих женщин года
Фото
12:21, 14 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Затянувшиеся выборы. Как в Дагестане не пустили самовыдвиженцев в сельсовет
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Момент взрыва беспилотника в Грозном. 15 декабря 2024 года. Кадр видео из телеграм-канала Mash https://t.me/mash/60047
15 декабря 2024, 15:27
Кадыров признал атаку беспилотников на Грозный

Джейхун Новрузов. Фото со страницы Джейхуна Новрузова в Facebook (деятельность компании Meta, которая владеет Facebook, запрещена в России).
14 декабря 2024, 15:56
Оппозиционер Новрузов арестован в Баку на 10 суток

Игорь Нагавкин. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Игорем Нагавкиным.
13 декабря 2024, 23:17
Руководство колонии отказалось сообщить о состоянии Нагавкина его сестре

Сухумская крепость. Фото: Hons084/Wikimedia Commons https://ru.wikipedia.org
13 декабря 2024, 21:39
Российским туроператорам запрещено продавать туры в Абхазию

Четвертая атака беспилотников на Чечню
Четвертая атака беспилотников на Чечню
Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Показать больше