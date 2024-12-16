Семья Султанова потребовала обнародовать все документы судебно-медицинской экспертизы

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Бюро судебно-медицинской экспертизы представило суду по делу об убийстве жителя Каякента Магомед-Али Султанова не все документы и ответило не на все вопросы. Адвокат семьи потерпевших потребовал прислать все документы.

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября родственник Магомед-Али Султанова вновь ходатайствовали об исключении ранее сделанных экспертиз и проведении новой, но против выступил обвиняемый. Прокурор заявил, что ему надо вновь изучить вопрос о проведении новой экспертизы.

2 октября прокурор после месяца раздумья дал согласие на проведение новой экспертизы тела Магомед-Али Султанова. Судья отложил принятие решения по этому вопросу, пояснив, что ему нужно изучить данные предыдущих экспертиз. 31 октября выяснилось, что прокурора заменили, и новый прокурор заявил, что ему необходимо ознакомиться с делом. Адвокат Ильяс Саидов, представляющий интересы семьи погибшего, убедил судью принять решение об отводе прокурора.

На прошедшем 13 декабря заседании Каякентского районного суда по делу об убийстве Магомеда-Али Султанова вопрос об отмене предыдущей экспертизы по делу, которую представители потерпевших считают неполной, не был решен, рассказал 15 декабря корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Ильяс Саидов, представляющий семью Султанова.

«Еще на прошлом заседании всплыла история о том, что еще в сентябре сего года суд направил в республиканское Бюро судебно-медицинской экспертизы письмо с просьбой удостоверить качественность экспертизы. Суд таким хотел получить дополнительные аргументы, чтобы отказать в моем ходатайстве о назначении новой экспертизы, поскольку ему просто уже не на что было больше опереться. Но на этом заседании стало известно, что БСМЭ ответило не на все вопросы, заданные судом, и представлены не все документы. Поэтому наша сторона потребовала прислать все документы, чтобы можно было составить полную картину», - подчеркнул адвокат.

Саидов также отметил, что в случае, если будет признано, что убийство Султанова было совершено группой лиц, их наказание может серьезно ужесточиться. «Если при «обычном» убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ) верхняя планка наказания не поднимается выше 15 лет, то при убийстве, совершенном группой лиц (пункт «ж» части 2 статьи 105 УК РФ) она может быть поднята до 20 лет либо даже до пожизненного заключения. Другое дело, что в случае явки с повинной срок может быть снижен», - заявил он.

Адвокат также отметил, что родители погибшего крайне недовольны действиями суда и «готовы кричать об этом». «Их не отпускает эта боль. Если раньше они надеялись, что суд справедливо разрешит этот вопрос, то сейчас этой надежды у них нет», - заявил Саидов.

Следующее заседание суда состоится 25 декабря.

Напомним, что 30 мая судмедэксперт из Петропавловска-Камчатского признал в суде, что в своем заключении описал не все ранения на теле Магомед-Али Султанова. В связи с этим дело должно отправиться на дополнительное расследование, заявил тогда адвокат. Опрошенные "Кавказским узлом" юристы указали, что нарушение, допущенное судмедэкспертом, ставит под сомнение достоверность всей экспертизы.

8 августа адвокат родителей Султанова потребовал назначить новую судмедэкспертизу, указав на неточности в выводах экспертов. 31 августа стало известно, что суд оставил без удовлетворения ходатайство представителей потерпевших, которые требовали исключить из дела экспертизу тела Султанова.

По делу об убийстве 19-летнего жителя Каякента Магомед-Али Султанова проходит лишь один обвиняемый. По версии следствия, 10 ноября 2022 года в селе Усемикент он нанес множество ударов ножом Султанову, и от ранений тот скончался на месте. Однако из опубликованного полицией видео следует, что в драке участвовали четыре человека.

Адвокат семьи Султанова требует привлечь к ответственности еще двух участников драки и переквалифицировать обвинение на статью об убийстве по предварительному сговору. На заседании суда эксперт подтвердила, что на теле погибшего были следы от ранений не только ножом, но и отверткой. По словам адвоката, если суд признает, что преступников было двое, это станет поводом для возврата дела на доследование.

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