Суд отказался исключить экспертизу из дела об убийстве жителя Каякента

31 августа 2024, 21:46

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Ходатайство защиты и представителей потерпевших, которые требовали исключить из дела экспертизу тела жителя Каякента Магомед-Али Султанова, оставлено без удовлетворения. Суд предоставил прокурору месяц на раздумья, требуется ли проведение комплексной экспертизы.

Как писал "Кавказский узел", судмедэксперт из Петропавловска-Камчатского признал в суде, что в своем заключении описал не все ранения на теле Магомед-Али Султанова. Это нарушение ставит под сомнение достоверность всей экспертизы, подтвердили опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Адвокат семьи Султанова, требуя дополнительного расследования дела, с четвертого раза убедил суд допросить привлеченного им судмедэксперта. Последний подтвердил, что судмедэкспертиза, проведенная по заказу следствия, не была достаточной, а по меньшей мере три раны были нанесены Султанову отверткой. Судмедэкспертиза тела убитого жителя Каякента Магомед-Али Султанова проведена с многочисленными нарушениями, заявил защитник обвиняемого по делу, попросив суд исключить ее из дела. Требование поддержал представитель потерпевших, тогда как обвинитель выступил против ходатайства.

По делу об убийстве 19-летнего жителя Каякента Магомед-Али Султанова проходит лишь один обвиняемый. Адвокат семьи Султанова требует привлечь к ответственности еще двух участников драки и переквалифицировать обвинение на статью об убийстве по предварительному сговору. На заседании суда эксперт подтвердила, что на теле погибшего - следы от ранений двумя орудиями убийства. По словам адвоката, если суд признает, что преступников было двое, это станет поводом для возврата дела на доследование.

На прошедшем 30 августа заседании суда по делу об убийстве жителя Каякента Магомеда-Али Султанова, как рассказал "Кавказскому узлу" адвокат Ильяс Саидов, представляющий интересы семьи убитого, суд отклонил заявленное 27 августа стороной защиты и поддержанное представителями потерпевших ходатайство о признании недопустимым доказательством экспертизы трупа, на которой в основном было построено обвинение. "Судья отклонил ходатайство, ссылаясь на

факты, которых в деле нет. Например, в ходатайстве указывалось, что к этой экспертизе не приложена подписка экспертов об ответственности за дачу ложных показаний. которая подписывается до начала экспертизы. Судья же сослался на отметку на первой странице текста экспертизы, где упоминались эксперты, заявив, что это и есть та самая подписка", - заявил адвокат.



Тогда было подано ходатайство о назначении новой комплексной комиссионной судебной экспертизы, также как и предыдущее ходатайство поддержанное и стороной защиты, и представителями потерпевших. "Однако прокурор, ранее в частном порядке говоривший, что можно было бы назначить новую экспертизу, на судебном заседании заявил, что не готов

изложить свое мнение. И тогда судья дал ему больше месяца для того,чтобы определится, назначив следующее заседание на 2 октября", - подчеркнул Саидов.

Напомним, 24 ноября 2022 года близкие убитого провели сход, заявив, что участники нападения пытаются избежать наказания. Отец убитого рассказал о давлении со стороны силовиков, которые опасаются новых беспорядков в селе из-за несправедливости следствия и судебного разбирательства.

Один из жителей Каякента рассказал "Кавказскому узлу", что родственники нападавших пытались подкупить родителей друга погибшего, чтобы тот никого не опознал.

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