Защита обвиняемого в убийстве Султанова выступила против официальной судмедэкспертизы

29 августа 2024, 03:55

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Судмедэкспертиза тела убитого жителя Каякента Магомед-Али Султанова проведена с многочисленными нарушениями, заявил защитник обвиняемого по делу, попросив суд исключить ее из дела. Требование поддержал представитель потерпевших, тогда как обвинитель выступил против ходатайства.

Как писал "Кавказский узел", судмедэксперт из Петропавловска-Камчатского признал в суде, что в своем заключении описал не все ранения на теле Магомед-Али Султанова. Это нарушение ставит под сомнение достоверность всей экспертизы, подтвердили опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Адвокат семьи Султанова, требуя дополнительного расследования дела, с четвертого раза убедил суд допросить привлеченного им судмедэксперта. Последний подтвердил, что судмедэкспертиза, проведенная по заказу следствия, не была достаточной, а по меньшей мере три раны были нанесены Султанову отверткой.

По делу об убийстве 19-летнего жителя Каякента Магомед-Али Султанова проходит лишь один обвиняемый. Адвокат семьи Султанова требует привлечь к ответственности еще двух участников драки и переквалифицировать обвинение на статью об убийстве по предварительному сговору. На заседании суда эксперт подтвердила, что на теле погибшего - следы от ранений двумя орудиями убийства. По словам адвоката, если суд признает, что преступников было двое, это станет поводом для возврата дела на доследование.

На заседании суда по делу об убийстве жителя Каякента Магомеда-Али Султанова 27 августа был допрошен врач, который первым осматривал тело убитого молодого человека, рассказал «Кавказскому узлу» адвокат Ильяс Саидов, представляющий интересы семьи Султанова.

Врач заявил в суде, что у убитого из носа и ушей текла кровь. «Он отметил, что это возможно вызвано черепно-мозговой травмой. Я рассказал о ране на затылке, обсуждавшейся на прошлом заседании, нанесенной отверткой в основание черепа, и спросил, могла ли она вызвать подобное кровотечение. Врач ответил, что скорее всего она его и вызвала», - рассказал Саидов.

Центральным моментом заседания, по словам адвоката, стало обращение к суду защиты обвиняемого, поддержанное представителями потерпевших, с требованием исключить из дела экспертизу тела погибшего в связи с многочисленными нарушениями. Одним из нарушений стал тот факт, что экспертов не предупредили об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.

«Единственным, кто выступил против, был прокурор. Он даже объявил, обращаясь к членам семьи погибшего: «Такими темпами вы его оправдания добьетесь». Он как бы решил поставить перед ними дилемму: или сохраняйте все как есть, или и этого подсудимого оправдают. Но с учетом того, как все происходило, шансов на оправдательный приговор все равно нет. Я поддержал требование стороны защиты, поскольку считаю, что дело должно быть отправлено на доследование», - подчеркнул адвокат.

Судья ушел в совещательную комнату, объявив перерыв в заседании. Решение по ходатайству станет известно на следующем заседании, которое назначено на 30 августа.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.