Защита добилась допроса судмедэксперта по делу об убийстве Султанова

22 августа 2024, 15:40

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Судмедэксперт, привлеченный защитой семьи убитого жителя Каякента Магомед-Али Султанова, назвал недостаточной проведенную по заказу следствия экспертизу и указал, что по меньшей мере три раны были нанесены отверткой. Суд согласился допросить привлеченного защитой эксперта с четвертого раза, подчеркнул адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 30 мая судмедэксперт из Петропавловска-Камчатского признал в суде, что в своем заключении описал не все ранения на теле Магомед-Али Султанова. В связи с этим дело об убийстве Султанова должно отправиться на дополнительное расследование, заявил адвокат. Нарушение, допущенное судмедэкспертом, ставит под сомнение достоверность всей экспертизы, подтвердили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

По делу об убийстве 19-летнего жителя Каякента Магомед-Али Султанова проходит лишь один обвиняемый. Адвокат семьи Султанова требует привлечь к ответственности еще двух участников драки и переквалифицировать обвинение на статью об убийстве по предварительному сговору. На заседании суда эксперт подтвердила, что на теле погибшего - следы от ранений двумя орудиями убийства. По словам адвоката, если суд признает, что преступников было двое, это станет поводом для возврата дела на доследование.



На заседании суда по делу об убийстве жителя Каякента Магомеда-Али Султанова адвокат Ильяс Саидов, представляющий

интересы семьи погибшего, с четвертого раза добился допроса привлеченного им эксперта. "Вначале второй представитель потерпевших попросил суд доисследовать одежду погибшего, и мы нашли на капюшоне толстовки еще одно отверстие с разлохмаченными краями, что означает, что оно было проделано не ножом, а отверткой. Это отверстие совпало с

раной на затылке", - рассказал И.Саидов корреспонденту "Кавказского узла".



Затем начался допрос эксперта. По словам адвоката, тот сразу заявил, что до этого заседания считал, что ранений, нанесенных отверткой, два, а теперь видит, что их было три. "Он привел еще один аргумент в пользу того, что рана на затылке была нанесена отверткой - ее размеры: если бы это был нож, то, наткнувшись на кость под кожей, он бы оставил на ней след и, главное, соскользнул бы в ту или иную сторону, увеличив размер раны", - подчеркнул Саидов.

По версии следствия, 10 ноября 2022 года в селе Усемикент близ Каякента обвиняемый нанес множество ударов ножом Магомед-Али Султанову, от ранений тот скончался на месте. Следователи считают, что нападавший был один, но из опубликованного полицией видео следует, что в драке участвовали четыре человека.

По его словам, эксперт выделил еще один недостаток сделанной ранее экспертизы – там ничего не было сказано о росте убитого, и, таким образом, о том, на какой высоте находились раны. "Ему был задан вопрос возможно ли исправить огрехи той экспертизы и как. Эксперт ответил, что современные методы и технологии позволяют сделать необходимые выводы, в то числе о том было ли одно оружие убийства или два, даже сейчас. Но для этого нужна комплексная комиссионная медико-судебная экспертиза. На следующем заседании, которое пройдет 27 августа, я буду в очередной раз просить о назначении этой экспертизы и надеюсь

встретить большее понимание со стороны суда", - отметил Саидов.

Напомним, 24 ноября 2022 года близкие убитого провели сход, заявив, что участники нападения пытаются избежать наказания. Отец убитого рассказал о давлении со стороны силовиков, которые опасаются новых беспорядков в селе из-за несправедливости следствия и судебного разбирательства.

Один из жителей Каякента рассказал "Кавказскому узлу", что родственники нападавших пытались подкупить родителей друга погибшего, чтобы тот никого не опознал.

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