Суд по делу об убийстве Султанова вновь отложил решение о назначении новой экспертизы

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Родственники жителя Каякента Магомед-Али Султанова вновь ходатайствовали об исключении ранее сделанных экспертиз и проведении новой, но против выступил обвиняемый. Прокурор заявил, что ему надо вновь изучить вопрос о проведении новой экспертизы.

Как писал "Кавказский узел", 9 ноября суд по делу об убийстве жителя Каякента Магомед-Али Султанова отказался назначить повторную экспертизу, которая могла показать, что орудий убийства было несколько. Решение судьи возмутило отца и братьев убитого.

2 октября прокурор после месяца раздумья дал согласие на проведение новой экспертизы тела Магомед-Али Султанова. Судья отложил принятие решения по этому вопросу, пояснив, что ему нужно изучить данные предыдущих экспертиз. 31 октября выяснилось, что прокурора заменили, и новый прокурор заявил, что ему необходимо ознакомиться с делом. Адвокат Ильяс Саидов, представляющий интересы семьи погибшего, убедил судью принять решение об отводе прокурора.

Очередное заседание суда по делу об убийстве жителя Каякента Магомед-Али Султанова оказалось очень коротким, рассказал «Кавказскому узлу» адвокат Ильяс Саидов, представлявший интересы семьи погибшего.

«Второй представитель семьи ходатайствовал об исключении ранее сделанных экспертиз и проведении новой. Я поддержал это ходатайство, отметив, что на основании имеющейся экспертизы просто невозможно вынести нормальный приговор, и фактически прямым текстом сказал судье, что, если приговор будет вынесен по такой экспертизе, он будет отменен. Против новой экспертизы неожиданно выступил обвиняемый, ранее соглашавшийся с ее проведением, а теперь заявивший, что «все было сделано правильно». А его адвокат заявила, что оставляет вопрос о назначении новой экспертизы «на усмотрение суда». В результате все решило вмешательство прокурора, который неожиданно объявил, что ему вновь надо изучить этот вопрос – и судья перенес заседание на 9 декабря», - рассказал адвокат.

30 мая судмедэксперт из Петропавловска-Камчатского признал в суде, что в своем заключении описал не все ранения на теле Магомед-Али Султанова. В связи с этим дело должно отправиться на дополнительное расследование, заявил тогда адвокат. Опрошенные "Кавказским узлом" юристы указали, что нарушение, допущенное судмедэкспертом, ставит под сомнение достоверность всей экспертизы.

По слова Саидова, без проведения новой экспертизы нет возможности привлечь к ответственности соучастников убийства, ныне проходящих по делу как свидетели. «Так что если суд не вынесет это решение, то привлечь их будет невозможно», - подчеркнул он.

Адвокат также рассказал, что на заседании присутствовали только родственники Султанова – отец, мать, брат и еще одна родственница. «Отец и им бы предпочел запретить ходить, но, как он не сказал, не может: его жена болеет, и он не может отказать ей в ее просьбе», - заявил Саидов.

«При этом соучастники убийства и их семьи, как и семья подсудимого, так и не сделали никакой попытки примириться с семьей погибшего и не считают себя виноватыми. Более того, отец погибшего говорит, что соучастники преступления вернулись в Каякент, и он опасается, что он или его сыновья столкнуться с ними на улице», - заключил адвокат.

Адвокат Евгений Черноусов заметил, что при вопросе о назначении новых экспертиз во время судебного процесса суд обычно ориентируется на мнение стороны обвинения. «Если это поддержал прокурор, то суд только в очень редких случаях не выносит постановления о назначении новой экспертизы. Кроме того, играет роль соблюдение процедуры проведения экспертизы – если она не была соблюдена, есть больший шанс на то, что суд согласиться на проведение новой экспертизы», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 8 августа адвокат родителей Султанова потребовал назначить новую судмедэкспертизу, указав на неточности в выводах экспертов. 31 августа стало известно, что суд оставил без удовлетворения ходатайство представителей потерпевших, которые требовали исключить из дела экспертизу тела Султанова.

По делу об убийстве 19-летнего жителя Каякента Магомед-Али Султанова проходит лишь один обвиняемый. По версии следствия, 10 ноября 2022 года в селе Усемикент он нанес множество ударов ножом Султанову, и от ранений тот скончался на месте. Однако из опубликованного полицией видео следует, что в драке участвовали четыре человека.

Адвокат семьи Султанова требует привлечь к ответственности еще двух участников драки и переквалифицировать обвинение на статью об убийстве по предварительному сговору. На заседании суда эксперт подтвердила, что на теле погибшего были следы от ранений не только ножом, но и отверткой. По словам адвоката, если суд признает, что преступников было двое, это станет поводом для возврата дела на доследование.

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