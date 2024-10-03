Вопрос о новой экспертизе замедлил рассмотрение дела об убийстве Магомед-Али Султанова

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Прокурор после месяца раздумья заявил суду, что согласен с тем, чтобы по делу об убийстве 19-летнего жителя поселка Каякент в Дагестане Магомед-Али Султанова была проведена новая экспертиза его тела. Однако судья отложил принятие решения по этому вопросу еще почти на месяц, пояснив, что ему нужно изучить прежние данные.

Как информировал "Кавказский узел", 31 августа стало известно, что суд оставил без удовлетворения ходатайство защиты и представителей потерпевших, которые требовали исключить из дела экспертизу тела жителя Каякента Магомед-Али Султанова. Суд предоставил прокурору месяц на раздумья, требуется ли проведение комплексной экспертизы.

По версии следствия, 10 ноября 2022 года в селе Усемикент близ Каякента обвиняемый нанес множество ударов ножом 19-летнему местному жителю Магомед-Али Султанову, от ранений тот скончался на месте. По версии Следкома, нападавший был один, но из опубликованного полицией видео следует, что в драке участвовали четыре человека. 24 ноября 2022 года близкие убитого юноши провели сход, заявив, что участники нападения пытаются избежать наказания. Отец убитого рассказал о давлении со стороны силовиков, которые опасаются новых беспорядков в селе из-за несправедливости следствия и судебного разбирательства.

На прошедшем 2 октября заседании суда по делу об убийстве Магомеда-Али Султанова вновь не было принято решение о проведении новой комплексно-комиссионной экспертизы, рассказал адвокат Ильяс Саидов, представляющий интересы семьи Султанова.

"На прошлом заседании ходатайство о необходимости этой экспертизы внес я, но меня поддержали второй представитель потерпевших и даже защита обвиняемого. Но, поскольку прокурор не смог определиться со своим мнением, ему дали отсрочку до сегодняшнего дня", – пояснил адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

На судебном заседании прокурор заявил, что согласен с необходимостью проведения новой экспертизы, продолжил он. "Но ее так и не назначили, поскольку судья объявил, что для того, чтобы принять решение, ему надо просмотреть весь массив старых экспертиз, и отложил заседание на 31 октября", – уточнил Саидов.

Напомним, 8 августа адвокат родителей убитого Магомеда-Али Султанова из Каякента потребовал у суда назначить новую судмедэкспертизу, указав на неточности в выводах экспертов.

30 мая судмедэксперт из Петропавловска-Камчатского признал в суде, что в своем заключении описал не все ранения на теле Магомед-Али Султанова. В связи с этим дело об убийстве Султанова должно отправиться на дополнительное расследование, заявил адвокат.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы подчеркнули, что нарушение, допущенное судмедэкспертом, ставит под сомнение достоверность всей экспертизы. То, что судмедэксперт не описал одну из ран, является его грубой ошибкой, отметил юрист Евгений Черноусов. "Все до одного ранения должны быть учтены. Эксперт фиксирует все ранения, ушибы и царапины, которые были на момент поступления тела в морг, составляя заключение о причинах смерти", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Если эксперт не описал часть ранений, это вызывает серьезные сомнения в достоверности и правомерности экспертизы, отметил в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" юрист Вячеслав Савин.

"Кавказский узел" также писал, что по делу об убийстве Магомед-Али Султанова проходит лишь один обвиняемый. Адвокат семьи Султанова требует привлечь к ответственности еще двух участников драки и переквалифицировать обвинение на статью об убийстве по предварительному сговору. На заседании суда эксперт подтвердила, что на теле погибшего – следы от ранений двумя орудиями убийства. По словам адвоката, если суд признает, что преступников было двое, это станет поводом для возврата дела на доследование.

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