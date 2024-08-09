Адвокат потерпевших потребовал новой экспертизы по делу о смерти Султанова

09 августа 2024, 13:12

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Адвокат родителей убитого Магомеда-Али Султанова из Каякента потребовал у суда назначить новую судмедэкспертизу, указав на неточности в выводах экспертов.

Как писал "Кавказский узел", 30 мая судмедэксперт из Петропавловска-Камчатского признал в суде, что в своем заключении описал не все ранения на теле Магомед-Али Султанова. В связи с этим дело об убийстве Султанова должно отправиться на дополнительное расследование, заявил адвокат. Нарушение, допущенное судмедэкспертом, ставит под сомнение достоверность всей экспертизы, подтвердили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

По делу об убийстве 19-летнего жителя Каякента Магомед-Али Султанова проходит лишь один обвиняемый. Адвокат семьи Султанова требует привлечь к ответственности еще двух участников драки и переквалифицировать обвинение на статью об убийстве по предварительному сговору. На заседании суда эксперт подтвердила, что на теле погибшего - следы от ранений двумя орудиями убийства. По словам адвоката, если суд признает, что преступников было двое, это станет поводом для возврата дела на доследование.

На заседании суда, прошедшем 8 августа, исследовали одежду убитого и подсудимого, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ильяс Саидов, представляющий интересы родителей Магомед-Али Султанова.

«На одежде подсудимого обнаружились пятна крови. А вот при исследовании одежды убитого обнаружилось, что эксперт Гаджиева, проводившая трассологическую экспертизу, описала далеко не все отверстия. Например, на свитере она описала пять отверстий, а их было восемь. При это среди неописанных отверстий было одно, проделанное с помощью отвертки – там было видно, что ткань не разрезана, а пробита", - подчеркнул адвокат.

По версии следствия, 10 ноября 2022 года в селе Усемикент близ Каякента обвиняемый нанес множество ударов ножом Магомед-Али Султанову, от ранений тот скончался на месте. Следователи считают, что нападавший был один, но из опубликованного полицией видео следует, что в драке участвовали четыре человека.

Ильяс Саидов отметил, что ему вновь отказали в назначении дополнительной экспертизы, ссылаясь на порядок рассмотрения доказательств. «Поскольку на это заседании закончилось исследование доказательств, предоставленных прокуратурой, я вновь заявил ходатайство о проведении комплексной комиссионной судебно-медицинской экспертизы. Но суд предпочел отложить это на следующее заседание, которое пройдет 21 августа", - сказал он.

На том же заседании защита намерена вызвать на допрос эксперта, который представил свое мнение, показывающее, что используемая судом экспертиза является неполной, и заявить ходатайство о признании этой экспертизы недопустимым доказательством. "В этом меня поддерживали и представители подсудимого", - сказал адвокат.

Напомним, 24 ноября 2022 года близкие убитого провели сход, заявив, что участники нападения пытаются избежать наказания. Отец убитого рассказал о давлении со стороны силовиков, которые опасаются новых беспорядков в селе из-за несправедливости следствия и судебного разбирательства.

Один из жителей Каякента рассказал "Кавказскому узлу", что родственники нападавших пытались подкупить родителей друга погибшего, чтобы тот никого не опознал.

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