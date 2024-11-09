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16:16, 9 ноября 2024

Отказ в проведении экспертизы возмутил родственников Султанова

Адвокат Ильяс Саидов и отец убитого Магомед-Али Султанова Ильмиямин Султанов. Кадр видео телеграм-канала Mash Gor https://t.me/s/mash_gor/3164

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд по делу об убийстве жителя Каякента Магомед-Али Султанова отказался назначить повторную экспертизу, которая могла показать, что орудий убийства было несколько. Решение судьи вызвало возмущение отца и братьев убитого.

Как писал "Кавказский узел", 31 октября суд по делу об убийстве Магомед-Али Султанова вновь отложил решение о проведении экспертизы, назначив рассмотрение вопроса на 8 ноября.

2 октября прокурор после месяца раздумья дал согласие на проведение новой экспертизы тела Магомед-Али Султанова. Судья отложил принятие решения по этому вопросу, пояснив, что ему нужно изучить данные предыдущих экспертиз. 31 октября выяснилось, что прокурора заменили, и новый прокурор заявил, что ему необходимо ознакомиться с делом. Адвокат Ильяс Саидов, представляющий интересы семьи погибшего, убедил судью принять решение об отводе прокурора.

На заседании 8 ноября судья не удовлетворил просьбу провести новую экспертизу тела Султанова, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ильяс Саидов.

Новая экспертиза могла подтвердить, что орудий убийства было два

«На этот раз все участники процесса (в том числе и прокурор - на процесс вернули прежнего прокурора) поддержали мое ходатайство о назначении новой комплексно-комиссионной экспертизы, поскольку про ошибки проведенных экспертиз говорили и сами эксперты. Новая экспертиза могла подтвердить, что орудий убийства было два – и показать, что те, кто сейчас ходит в статусе свидетеля, были соучастниками. На это ушло бы месяц-два. Но судья отказал в ее проведении, заявив, в частности, что восстановить те пробелы, на которые я указал, вообще невозможно. Таким образом судья взял на себя роль эксперта», - рассказал он.

30 мая судмедэксперт из Петропавловска-Камчатского признал в суде, что в своем заключении описал не все ранения на теле Магомед-Али Султанова. В связи с этим дело должно отправиться на дополнительное расследование, заявил тогда адвокат. Опрошенные "Кавказским узлом" юристы указали, что нарушение, допущенное судмедэкспертом, ставит под сомнение достоверность всей экспертизы.

Ильяс Саидов отметил, что родственники погибшего были потрясены решением судьи. «Там были его отец и братья, и я опасался, что они просто не сдержатся», - сказал он.

Отец убитого Ильмиямин Султанов подтвердил, что возмущен решением судьи. "Когда судья уходил, я пошел за ним и кричал: "Зачем вы так поступаете, делаете это?" Он ничего не ответил и ушел", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мужчина добавил, что ему приходится после каждого заседания суда успокаивать двух братьев Магомед-Али Султанова, возмущающихся решениями суда.

На следующем заседании, которое назначено на 22 ноября, второй адвокат, представляющий семью Султановых, подаст ходатайство о признании предыдущей экспертизы недопустимой, рассказал Ильяс Саидов. Он отметил, что ни семья подсудимого, ни семьи подозреваемых в соучастии так и не сделали ни одной попытки примириться с семьей Магомед-Али Султанова.

Комментариями от представителей этих семей "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, 8 августа адвокат родителей Султанова потребовал назначить новую судмедэкспертизу, указав на неточности в выводах экспертов. 31 августа стало известно, что суд оставил без удовлетворения ходатайство представителей потерпевших, которые требовали исключить из дела экспертизу тела Султанова.

По делу об убийстве 19-летнего жителя Каякента Магомед-Али Султанова проходит лишь один обвиняемый. По версии следствия, 10 ноября 2022 года в селе Усемикент он нанес множество ударов ножом Султанову, и от ранений тот скончался на месте. Однако из опубликованного полицией видео следует, что в драке участвовали четыре человека.

Адвокат семьи Султанова требует привлечь к ответственности еще двух участников драки и переквалифицировать обвинение на статью об убийстве по предварительному сговору. На заседании суда эксперт подтвердила, что на теле погибшего были следы от ранений не только ножом, но и отверткой. По словам адвоката, если суд признает, что преступников было двое, это станет поводом для возврата дела на доследование.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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