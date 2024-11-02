Затягивание дела об убийстве Султанова возмутило его близких

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Суд по делу об убийстве 19-летнего жителя Дагестана Магомед-Али Султанова вновь отложил решение о проведении экспертизы, что вызвало возмущение родственников убитого.

Как писал "Кавказский узел", 2 октября прокурор после месяца раздумья дал согласие на проведение новой экспертизы тела Магомед-Али Султанова. Судья отложил принятие решения по этому вопросу, пояснив, что ему нужно изучить данные предыдущих экспертиз.

8 августа адвокат родителей Султанова потребовал назначить новую судмедэкспертизу, указав на неточности в выводах экспертов. 31 августа стало известно, что суд оставил без удовлетворения ходатайство представителей потерпевших, которые требовали исключить из дела экспертизу тела Султанова. Суд тогда предоставил прокурору месяц на решение о том, требуется ли проведение комплексной экспертизы.

На заседании суда, прошедшем 31 октября, вновь было отложено решение о проведении новой комплексно-комиссионной экспертизы, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ильяс Саидов, представляющий интересы семьи погибшего.

На этом заседании оказалось, что прокурора заменили

«На прошлом заседании прокурор выразил согласие с тем, что такая экспертиза необходима. А на этом заседании оказалось, что прокурора заменили, и он [новый прокурор] заявляет, что ему, мол, необходимо вновь ознакомиться с делом. Кроме того, оказалось, что это прокурор из Ботлиха, с которым я уже сталкивался по одному делу там, где он вмешивался в дело активнее, чем это полагается представителю обвинения. Я попросил суд о его отводе, мотивируя это тем, что у нас с тех пор остались неприязненные отношения. Судья в итоге принял решение об отводе прокурора», - рассказал адвокат.

От отметил, что на это ушло все время заседания, и рассмотрение вопроса о назначении экспертизы было перенесено на 8 ноября.

Отец убитого Ильмиямин Султанов сегодня выразил свое возмущение затягиванием судебного процесса. «Я прямо скажу: это происходит потому, что все продались», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 30 мая судмедэксперт из Петропавловска-Камчатского признал в суде, что в своем заключении описал не все ранения на теле Магомед-Али Султанова. В связи с этим дело должно отправиться на дополнительное расследование, заявил тогда адвокат. Опрошенные "Кавказским узлом" юристы указали, что нарушение, допущенное судмедэкспертом, ставит под сомнение достоверность всей экспертизы.

По делу об убийстве 19-летнего жителя Каякента Магомед-Али Султанова проходит лишь один обвиняемый. По версии следствия, 10 ноября 2022 года в селе Усемикент он нанес множество ударов ножом Султанову, и от ранений тот скончался на месте. Однако из опубликованного полицией видео следует, что в драке участвовали четыре человека.

Адвокат семьи Султанова требует привлечь к ответственности еще двух участников драки и переквалифицировать обвинение на статью об убийстве по предварительному сговору. На заседании суда эксперт подтвердила, что на теле погибшего были следы от ранений не только ножом, но и отверткой. По словам адвоката, если суд признает, что преступников было двое, это станет поводом для возврата дела на доследование.

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