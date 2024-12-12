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06:34, 12 декабря 2024

Суд по делу Джабиева перешел к исследованию материалов защиты

Цветы и свечи возле портрета Инала Джабиева. Скриншот https://www.instagram.com*/p/CKlMRR1rjtq/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Горсуд Цхинвала отказал стороне обвинения в вызове медсестры скорой помощи, которая давала ранее показания по делу о смерти Инала Джабиева, и перешел к изучению материалов защиты.

Как информировал "Кавказский узел", на предыдущем судебном заседании, состоявшемся 3 декабря, горсуд Цхинвала изучил доказательства обвинения по делу о смерти Инала Джабиева. Суду были представлены протоколы очных ставок, в которых приведены показания потерпевших Николая Цховребова и Герсана Кулумбегова о жестоком избиении силовиками.

11 декабря в Цхинвальском городском суде состоялось заседание по делу о смерти Инала Джабиева. Суд изучил данные биллинга телефонных звонков подсудимых. Защита потребовала исключить протокол опроса медсестры скорой помощи Залины Пухаевой из-за отсутствия подписи об ответственности за дачу ложных показаний. Суд удовлетворил это ходатайство, передало 11 декабря ИА "Рес".

Сторона обвинения ходатайствовала, чтобы свидетель был вызван повторно, но суд отказал. Следующее судебное заседание, которое запланировано на сегодня, будет посвящено рассмотрению доказательств стороны защиты.

Напомним Инал Джабиев умер в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

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Автор: "Кавказский узел"

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Скриншот статьи на сайте BBC.com www.bbc.com/news/world-65038949 Опасные связи: что общего у грузинского министра и мошеннической сети?

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