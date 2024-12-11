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19:08, 11 декабря 2024

Мобилизованный из Нальчика осужден за побег из части

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Грозном приговорил мобилизованного Хажмурата Машукова к пяти с половиной годам колонии за пятимесячное отсутствие в части и отказ отправиться в зону военной операции, апелляционная инстанция утвердила этот срок.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.

Машуков признан виновным в неявке в срок без уважительных причин на службу, продолжительностью свыше одного месяца, совершенной им, как военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, в период мобилизации, а также отказе от участия в боевых действиях, при следующих установленных судом первой инстанции обстоятельствах.

22 июля 2023 года Машуков не явился в срок на службу, в часть он прибыл лишь 11 декабря того же года, до этого находился в Нальчике, а 13 декабря того же года отказался отправиться в зону военной операции на Украине.

Защита указала, что приговор Машукову, который вынес военный суд в Грозном, слишком суров, а его подзащитный с января по март неоднократно ходатайствовал перед командованием воинской части о направлении его в зону проведения специальной военной операции, о чем сообщал в суде. Также защита считает, что суд не учел смягчающие обстоятельства и мог назначить условный срок. Адвокат также отметил, что Машуков не был приведен к присяге и поэтому не может считаться военнослужащим. 

Суд заявил, что суд первой инстанции признал как смягчающее обстоятельство помощь в расследовании и добровольное прибытие в часть. Суд учел и состояние его здоровья матери Машукова, участвовал с спецоперации, имеет государственную награду. "указание в жалобе на готовность принять участие в СВО не может являться основанием для признания назначенного ему наказания чрезмерно суровым, поскольку такая готовность презюмируется содержанием общих обязанностей военнослужащего", - подчеркнул суд, оставив в силе срок пять с половиной лет - пять лет за неявку на службу (часть 5 статьи 337 Уголовного кодекса России) и два года за неисполнение приказа (часть 2.1 статьи 332 Уголовного кодекса России).

"Кавказский узел" также писал, что военный суд в Нальчике приговорил к пяти годам колонии военнослужащего Дохова, который более одиннадцати месяцев отсутствовал в части.

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Автор: "Кавказский узел"

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