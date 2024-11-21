Пятилетний срок получил военный из Кабардино-Балкарии за уклонение от службы

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Военный суд в Нальчике приговорил к пяти годам колонии военнослужащего, который не появлялся в части более 11 месяцев.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.

Военнослужащий Минобороны России Дохов осужден за самовольное оставление места службы в период мобилизации, сообщила сегодня пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда .

По версии следствия и суда, Дохов без уважительных причин 21 июня 2023 года не явился к установленному времени на службу в воинскую часть, дислоцированную в г. Прохладном Кабардино-Балкарской Республики. 29 мая он был задержан сотрудниками полиции.

В суде Дохов полностью признал вину. Суд приговорил его к пяти годам колонии. Дохов был взят под стражу в зале суда и помещен в следственный изолятор.

Статья, вмененная военнослужащему (часть 5 статьи 337 УК России), предусматривает от пяти до десяти лет заключения.

"Кавказский узел" также писал, что военный суд в Нальчике вынес аналогичный приговор военнослужащему Пенькову, который более восьми месяцев отсутствовал в части.

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