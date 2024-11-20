Суд в Нальчике назначил военному срок за отсутствие в части

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Военнослужащий Минобороны Пеньков признан судом в Нальчике виновным в отсутствии в части более восьми месяцев и приговорен к пяти годам колонии.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.



Военнослужащий Минобороны Пеньков осужден за самовольное оставление места службы в период мобилизации. По версии следствия и суда 8 сентября 2023 года он самовольно оставил пункт временной дислокации воинской части. 30 мая Пеньков был обнаружен по месту жительства.



В судебном заседании Пеньков виновным себя в совершении вмененного ему преступления признал полностью, суд приговорил его к пяти годам колонии. Осужденный взят под стражу в зале суда и помещен в следственный изолятор, сообщила сегодня пресс-служба суда на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Статья, вмененная военнослужащему (часть 5 статьи 337 УК России), предусматривает от пяти до десяти лет заключения.

"Кавказский узел" также писал, что военный суд в Нальчике вынес аналогичный приговор военнослужащему Дедюшко, который полтора месяца отсутствовал в части.

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