Суд в Нальчике назначил военному срок за уклонение от службы

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Военнослужащий Дядюшко, который отсутствовал в части в Ингушетии около полутора месяцев, получил пять лет лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.

Нальчикский гарнизонный военный суд 6 ноября вынес приговор по очередному делу уклонении от военной службы в период мобилизации. Как постановил суд военнослужащий Дядюшко с 20 июня до 31 июля 2024 года отсутствовал без уважительных причин в своей части, дислоцированной в станице Троицкой Сунженского района Ингушетии.

В ходе процесса военнослужащий Минобороны полностью признал вину и “высказал сожаление о содеянном”, говорится в сообщении пресс-службы Нальчикского гарнизонного военного суда. Суд приговорил Дядюшко к пяти годам колонии общего режима, он был взят под стражу в зале суда и помещен в следственный изолятор.

Статья, вмененная военнослужащему (часть 5 статьи 337 УК России) предусматривает от пяти до десяти лет заключения.

"Кавказский узел" также писал, что военный суд в Нальчике вынес аналогичный приговор военнослужащему Бицуеву, который полтора месяца отсутствовал в части.

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