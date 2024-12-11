Азербайджанские активисты предложили возобновить диалог с властями о правах человека

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Группа азербайджанских активистов в связи с усилением репрессий против журналистов выступила с инициативой возродить Совместную рабочую группу по правам человека с целью диалога между гражданским обществом и властями для освобождения политзаключенных.

Как писал «Кавказский узел», Партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) 11 декабря распространила «Заявление о последних политических арестах в Азербайджане». В нем сфокусировано внимание на арестах в Азербайджане журналистов и активистов. Партия осудила последние аресты журналистов и активистов, расценив их как новую волну репрессий.

6 декабря сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко (Джабраилзаде) были задержаны на 48 часов по подозрению в контрабанде валюты, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. Очередной виток преследований журналистов стал признаком усиления режима диктатуры, указали азербайджанские оппозиционеры. 8 декабря суд отправил их, а также знакомого Эльгюнеш Ульви Таирова под арест на четыре месяца.

В Международный день прав человека азербайджанские правозащитники Новелла Джафароглу, Мирвари Гахраманлы, Арзу Абдуллаева, Гилал Мамедов и директор информационного агентства Turan Мехман Алиев собрались, чтобы "обсудить ухудшающееся положение с правами человека в стране".

"Наша встреча была посвящена тревожной новой волне арестов, направленных против журналистов, связанных с Meydan TV, и активистов гражданского общества на фоне общего ухудшения положения дел со свободой выражения мнений в Азербайджане", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" участник встречи, член правления Общественного совета талышей Азербайджана.

По его словам, правозащитники пришли к мнению о необходимости срочно возродить Совместную рабочую группу по правам человека. "Эта платформа сотрудничества была создана в 2005 году между правозащитными организациями и правительством Азербайджана. Этом формат, прекративший свою деятельность несколько лет назад, в свое время играл важную роль в решении проблем прав человека. Работа Совместной рабочей группы была жизненно важным инструментом для решения проблем прав человека и содействия открытым, конструктивным диалогам между правительством и гражданским обществом», — сказала корреспонденту «Кавказского узла» другая участница встречи, глава Общества защиты прав женщин Новелла Джафароглу.

Однако, по ее словам, возобновление работы группы потребует также "одобрения и приверженности правительства к сотрудничеству".

Сопредседатель Хельсинкской гражданской ассамблеи и глава ее Азербайджанского национального комитета Арзу Абдуллаева сообщила, что в ближайшие дни планируется начать консультации с представителями властями для отстаивания необходимости восстановления группы. "В свое время эта группа сыграла значительную роль в освобождении лиц, заключенных по политически мотивированным обвинениям. И сейчас этот диалог может послужить отправной точкой для решения более широких проблем, связанных с репрессиями и ограничениями прав. Думаю, что власти также должны быть заинтересованы в восстановлении диалога, поскольку рост числа политзаключенных в стране наносит серьезный урон не только международному имиджу страны, но и внутренней сплоченности общества", — сказала Абдуллаева корреспонденту "Кавказского узла". Вместе с тем, она затруднилась предсказать какова будет реакция властей на идею возрождения СРГ.

Однако правозащитник в изгнании, директор базирующегося в Женеве азербайджанского Института прав человека Эмин Гусейнов выразил скепсис относительно перспектив СРГ.

"Так называемая совместная рабочая группа была создана в 2005 году. Тогда Совет Европы настаивал на выполнении обещаний решить проблемы политзаключенных Азербайджана при вступлении страны в эту организацию. Азербайджанский режим тогда не был так силен, как сейчас и еще вынужден был считаться с позицией международного демократического сообщества. Действительно в то время, часть политзаключенных были освобождены. Однако позднее власти отказались от диалога. На фоне арестов правозащитников в середине 2014 года Совет Европы предложил возродить эту группу в Азербайджане и поддерживать с ней контакты и даже делегировал в нее своего представителя. Группа была воссоздана, однако власти уклонялись от освобождения известных политзаключенных и в октябре 2015 года Совет Европы вышел из группы. После этого деятельность группа вновь была свернута", - сказал Гусейнов корреспонденту «Кавказского узла».

Совет Европы и власти Азербайджана 11 августа 2014 года договорились о воссоздании рабочей группы с целью разрешения проблемы освобождения лиц, которых местные правозащитники считают политзаключенными. Встреча представителей всех ветвей власти и гражданского общества, по итогам которой было объявлено о создании совместной рабочей группы по правам человека, состоялась в Баку 22 октября того же года. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд давал тогда позитивную оценку началу диалога между властями Азербайджана и гражданским обществом и выражал надежду, что этот процесс приведет к освобождению из тюрем правозащитников и активистов. Однако 7 октября 2015 года Комитет министров Совета Европы объявил о своем решении прекратить участие Совета Европы в Совместной рабочей группе по правам человека в Азербайджане, пояснив, что "общая ситуация с правозащитниками страны драматически ухудшилась", а "число арестованных правозащитников растет".

Но в те времена, продолжил он, "правительство Азербайджана еще как-то формально демонстрировало приверженность к международному сотрудничеству". "Сейчас уже власти не считают нужным уже даже имитировать стремление к демократии. В январе этого года ПАСЕ приостановила полномочия азербайджанской делегации из-за невыполнения страной своих обязательств перед организацией и массового нарушения прав человека. Однако за прошедший год власти не проявили искреннего желания восстановить сотрудничество. Более того, правительство запретило 76 депутатам ПАСЕ, голосовавшим за приостановление полномочий Азербайджана, въезд в страну на климатическую конференцию COP29 в Баку. Представители ПАСЕ не были приглашены в этом году для мониторинга ни президентских, ни парламентских выборов.

Поэтому не думаю, что власти согласятся на "диалог" с гражданским обществом. Идея воссоздания совместной рабочей группы останется лишь благим пожеланием", - сказал Гусейнов.

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