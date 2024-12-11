RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:27, 11 декабря 2024

Азербайджанские активисты предложили возобновить диалог с властями о правах человека

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Группа азербайджанских активистов в связи с усилением репрессий против журналистов выступила с инициативой возродить Совместную рабочую группу по правам человека с целью диалога между гражданским обществом и властями для освобождения политзаключенных.

Как писал «Кавказский узел», Партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) 11 декабря распространила «Заявление о последних политических арестах в Азербайджане». В нем сфокусировано внимание на арестах в Азербайджане журналистов и активистов. Партия осудила последние аресты журналистов и активистов, расценив их как новую волну репрессий.

6 декабря сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко (Джабраилзаде) были задержаны на 48 часов по подозрению в контрабанде валюты, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. Очередной виток преследований журналистов стал признаком усиления режима диктатуры, указали азербайджанские оппозиционеры. 8 декабря суд отправил их, а также знакомого Эльгюнеш Ульви Таирова под арест на четыре месяца.

В Международный день прав человека азербайджанские правозащитники Новелла Джафароглу, Мирвари Гахраманлы, Арзу Абдуллаева, Гилал Мамедов и директор информационного агентства Turan Мехман Алиев собрались, чтобы "обсудить ухудшающееся положение с правами человека в стране".

"Наша встреча была посвящена тревожной новой волне арестов, направленных против журналистов, связанных с Meydan TV, и активистов гражданского общества на фоне общего ухудшения положения дел со свободой выражения мнений в Азербайджане", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" участник встречи, член правления Общественного совета талышей Азербайджана.

По его словам, правозащитники пришли к мнению о необходимости срочно возродить Совместную рабочую группу по правам человека. "Эта платформа сотрудничества была создана в 2005 году между правозащитными организациями и правительством Азербайджана. Этом формат, прекративший свою деятельность несколько лет назад, в свое время играл важную роль в решении проблем прав человека. Работа Совместной рабочей группы была жизненно важным инструментом для решения проблем прав человека и содействия открытым, конструктивным диалогам между правительством и гражданским обществом», — сказала корреспонденту «Кавказского узла» другая участница встречи, глава Общества защиты прав женщин Новелла Джафароглу.

Однако, по ее словам, возобновление работы группы потребует также "одобрения и приверженности правительства к сотрудничеству".

Сопредседатель Хельсинкской гражданской ассамблеи и глава ее Азербайджанского национального комитета Арзу Абдуллаева сообщила, что в ближайшие дни планируется начать консультации с представителями властями для отстаивания необходимости восстановления группы. "В свое время эта группа сыграла значительную роль в освобождении лиц, заключенных по политически мотивированным обвинениям. И сейчас этот диалог может послужить отправной точкой для решения более широких проблем, связанных с репрессиями и ограничениями прав. Думаю, что власти также должны быть заинтересованы в восстановлении диалога, поскольку рост числа политзаключенных в стране наносит серьезный урон не только международному имиджу страны, но и внутренней сплоченности общества", — сказала Абдуллаева корреспонденту "Кавказского узла". Вместе с тем, она затруднилась предсказать какова будет реакция властей на идею возрождения СРГ.

Однако правозащитник в изгнании, директор базирующегося в Женеве азербайджанского Института прав человека Эмин Гусейнов выразил скепсис относительно перспектив СРГ.

"Так называемая совместная рабочая группа была создана в 2005 году. Тогда Совет Европы настаивал на выполнении обещаний решить проблемы политзаключенных Азербайджана при вступлении страны в эту организацию. Азербайджанский режим тогда не был так силен, как сейчас и еще вынужден был считаться с позицией международного демократического сообщества. Действительно в то время, часть политзаключенных были освобождены. Однако позднее власти отказались от диалога. На фоне арестов правозащитников в середине 2014 года Совет Европы предложил возродить эту группу в Азербайджане и поддерживать с ней контакты и даже делегировал в нее своего представителя. Группа была воссоздана, однако власти уклонялись от освобождения известных политзаключенных и в октябре 2015 года Совет Европы вышел из группы. После этого деятельность группа вновь была свернута", - сказал Гусейнов корреспонденту «Кавказского узла».

Совет Европы и власти Азербайджана 11 августа 2014 года договорились о воссоздании рабочей группы с целью разрешения проблемы освобождения лиц, которых местные правозащитники считают политзаключенными. Встреча представителей всех ветвей власти и гражданского общества, по итогам которой было объявлено о создании совместной рабочей группы по правам человека, состоялась в Баку 22 октября того же года. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд давал тогда позитивную оценку началу диалога между властями Азербайджана и гражданским обществом и выражал надежду, что этот процесс приведет к освобождению из тюрем правозащитников и активистов. Однако 7 октября 2015 года Комитет министров Совета Европы объявил о своем решении прекратить участие Совета Европы в Совместной рабочей группе по правам человека в Азербайджане, пояснив, что "общая ситуация с правозащитниками страны драматически ухудшилась", а "число арестованных правозащитников растет".

Но в те времена, продолжил он, "правительство Азербайджана еще как-то формально демонстрировало приверженность к международному сотрудничеству". "Сейчас уже власти не считают нужным уже даже имитировать стремление к демократии. В январе этого года ПАСЕ приостановила полномочия азербайджанской делегации из-за невыполнения страной своих обязательств перед организацией и массового нарушения прав человека. Однако за прошедший год власти не проявили искреннего желания восстановить сотрудничество. Более того, правительство запретило 76 депутатам ПАСЕ, голосовавшим за приостановление полномочий Азербайджана, въезд в страну на климатическую конференцию COP29 в Баку. Представители ПАСЕ не были приглашены в этом году для мониторинга ни президентских, ни парламентских выборов.

Поэтому не думаю, что власти согласятся на "диалог" с гражданским обществом. Идея воссоздания совместной рабочей группы останется лишь благим пожеланием", - сказал Гусейнов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Руфат Сафаров. Фото: https://www.instagram.com/rufat_safarov_/p/C4xgiMcI1Rk/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
11 декабря 2024, 14:59
Сафаров оставлен под стражей вопреки доводам защиты
Задержание активиста. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
11 декабря 2024, 14:03
Оппозиционеры заявили о новой волне репрессий в Азербайджане
Руфат Сафаров. Фото: https://www.turan.az/ext/news/2022/5/free/Social/ru/4858.htm/001
11 декабря 2024, 13:45
Правозащитнику Руфату Сафарову вручена награда госдепа США
Автомат. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
11 декабря 2024, 09:11
Военнослужащий погиб в Азербайджане
Азиз Оруджев. Фото: https://m.zerkalo.az/ugrozhavshij-zaderzhan-imya-zakazchika-zhurnalist-budet-vyyasnyat-sam/
11 декабря 2024, 04:57
Дело Азиза Оруджева дошло до суда
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
10 декабря 2024, 11:17
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
17:24, 11 декабря 2024
Ветер с Апшерона
3
Три пути сепаратистов
Фото
20:53, 10 декабря 2024
Ветер с Апшерона
1
Реальность тяжелее кинопридумки
Фото
16:46, 10 декабря 2024
Ветер с Апшерона
3
День защиты прав человека в меньшей и большей части планеты
Все блоги
Справочник
Чеченский боевик в Грозном. Фото: Михаил Евстафьев, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0#mediaviewer/File:Evstafiev-checnnya-soldier-fire.jpg Как начиналась первая чеченская кампания (декабрь 1994)

Скриншот статьи на сайте BBC.com www.bbc.com/news/world-65038949 Опасные связи: что общего у грузинского министра и мошеннической сети?

Черкесы. Фото https://commons.m.wikimedia.org/wiki/User:Andynapso Кавказские диаспоры Сирии

Блогеры
Фото
17:24, 11 декабря 2024
Ветер с Апшерона
3
Три пути сепаратистов
Фото
20:53, 10 декабря 2024
Ветер с Апшерона
1
Реальность тяжелее кинопридумки
Фото
16:46, 10 декабря 2024
Ветер с Апшерона
3
День защиты прав человека в меньшей и большей части планеты
Фото
12:07, 9 декабря 2024
Ветер с Апшерона
Геноцид настоящих журналистов
Фото
14:44, 8 декабря 2024
Ветер с Апшерона
13
Диктаторов губит глупость
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Георгий Ахобадзе. Фото: TV Pirveli https://www.facebook.com/groups/751257558957015/posts/1766974494051978/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
11 декабря 2024, 11:08
Врач в Грузии заявил о подбросе силовиками наркотиков после акции протеста

Ракета в небе. Фото: Сергей Плишенко https://taganrogprav.ru
11 декабря 2024, 08:32
Жильцы 27 домов в Таганроге остались без тепла после ракетной атаки

Центризбирком Армении. Фото: Report.az https://report.az/ru/v-regione/cik-armenii-priznal-dejstvitelnymi-sobrannye-v-svyazi-s-evrointegraciej-podpisi/
10 декабря 2024, 18:34
ЦИК Армении утвердил подписи за референдум о евроинтеграции

Флаг Абхазии. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
10 декабря 2024, 12:22
Госдума отложила ратификацию протокола о беспошлинном вывозе товаров в Абхазию

Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Показать больше