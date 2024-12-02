37 пострадавших госпитализированы после разгона протестов в Грузии

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После разгона акций протеста в Грузии сегодня госпитализированы 24 сторонника евроинтеграции страны и 12 полицейских.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии с 28 ноября проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводят жесткие разгоны протестующих, применяя слезоточивый газ и водометы. 1 декабря спецназ задействовал спецсредства против протестующих, а те бросали в силовиков пиротехнику. Общее число задержанных к 2 декабря достигло 224. Они обвиняются в мелком хулиганстве и сопротивлении полиции.

Активисты и оппозиционеры заявили, что силовики безосновательно применяют против протестующих спецсредства и чрезмерную силу. Бывший глава НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии" Нико Симонишвили 1 декабря рассказал "Кавказскому узлу", что лично общался с задержанными, получившими серьезные травмы. "В буквальном смысле лица загипсованы, имеются множественные переломы костей (челюсть, нос, глазницы) [...] До машины их несли через коридор полицейских, где все их били", - заявил он.

Минувший ночью после разгона акции протеста госпитализированы 37 пострадавших, из них 24 протестующих и 12 полицейских, сообщил министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе.

Он заявил, что у полицейских "травмы гораздо тяжелее, чем у протестующих". "У полицейских травмы, которые вызваны в том числе ударами брошенных тяжелых металлических и других предметов, речь об очень опасных травмах", - сказал министр, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Масштаб протестов увеличивается, демонстрации перетекают из Тбилиси в регионы, и это «очень важно», заметил аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили.

1 декабря масштабные протестные акции прошли не только в Тбилиси, но и в Батуми, Гори, Кобулети, Кутаиси и Рустави.

"Участвуют хотя бы 10 или 20 тысяч человек и это очень важно: их активно разгоняют и они участвуют в сложных условиях", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

К массовому протесту подключились и сотрудники государственных ведомств, которые не только выступают против позиции правительства, но и участвуют в акциях протеста и столкновениях с полицией, отметил Гоголашвили.

Однако, по его словам, пока не видно оснований предполагать, что одна из сторон может уступить или пойти на компромисс. «Идет борьба - кто кого», - сказал он.

Напомним, в ночь на 1 декабря, по данным МВД, были задержаны 50 протестующих. В больницы были доставлены 44 человека - 27 участников акций протеста, один журналист и 16 полицейских. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе после этого похвалил силовиков, которые разгоняли протестующих.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Сторонники евроинтеграции объявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом Саломе Зурабишвили.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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