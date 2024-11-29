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17:27, 29 ноября 2024

Юристы указали на лишение Идалова возможности работать адвокатом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Приговор адвокату из Чечни Тимуру Идалову по деле об угрозе прокурору будет обжалован. Юристы назвали лишение возможности заниматься адвокатской практикой наиболее суровой частью наказания Идалова, хотя и срок принудительных  работ близок к максимальному по этой статье.

Как писал  "Кавказский узел", 31 октября стало известно, что чеченский адвокат Тимур Идалов, обвиняемый по делу об угрозах прокурору, задержан в Грозном и доставлен в Москву. Защита считает, что в деле чеченского адвоката Тимура Идалова, обвиняемого за угрозы прокурору, содержится ряд нарушений, и вместе с другими адвокатами готовит жалобу в Комитет по правам человека ООН. 28 ноября суд в подмосковных Химках приговорил его к  году и 11 месяцам принудительных работ по делу об угрозах прокурору и на три года запретил заниматься адвокатской деятельностью.

Тимур Идалов был задержан 12 апреля 2023 года, а затем арестован по подозрению в угрозе насилием прокурору во время заседания суда (часть 1 статьи 318 УК РФ). Однако 5 июля 2023 года стало известно, что обвинение переквалифицировано на угрозу убийством или причинением вреда прокурору (часть 2 статьи 296 УК РФ). По версии следствия, 3 октября 2022 года Идалов в зале Никулинского суда Москвы высказал "угрозы применения насилия" в адрес прокурора. Адвокат Мурад Мусаев назвал обвинение "высосанным из пальца", заявив, что у Идалова была перепалка с прокурором и что спустя полгода реплику Идалова квалифицировали как угрозу.  "Вы что, [персонаж итальянского сериала про мафию] комиссар Каттани? Так его расстреляли", – процитировал Мусаев слова Идалова в адрес прокурора.

Последнее заседание и приговор Тимуру Идалову прошли в отсутствие его адвоката по соглашению, сообщил защитник Идалова адвокат Дмитрий Сотников. "Суд не уведомил о проведении заседания адвокатов по соглашению. Незаконно назначил адвоката, хотя законом предусматривается возможность такого назначения только, если адвокаты по соглашению не могут прибыть в заседание в течение пяти дней", - заявил он.

Адвокат сообщил также, что апелляцию в любом случае подадут, так как обвинительный приговор не устраивает ни в каком виде. "Любой обвинительный приговор влечёт лишение статуса для адвоката", - пояснил Сотников.

Сторонний адвокат Марина Агальцова заявила, что по в настоящее время наказание Идалову можно считать не жёстким. "По нынешним меркам он легко отделался", считает она.

В то же время, другой адвокат, не связанный с делом Идалова — Абуспьян Гайтаев, заявил, что Идалова жёстко наказали "ни за что". "Если санкции по этой статье, то срок принудительных работ назначен почти по максимум (в статье до двух лет). К лишению свободы его не могли приговорить, так как у него нет непогашенных судимостей. Видимо, его изначально хотели наказать для лишения статуса адвоката", - сказал он.

По словам адвоката, самое серьезное наказание для Идалова — это лишение его адвокатского статуса.

"Если приговор вступит в силу, то Идалов лишается статуса адвоката и ещё три года после исполнения наказания не сможет его возобновить. Это фактически его лишает работы, всей наработанной клиентуры", - пояснил Гайтаев.

Он указал, что принудительные работы Идалов будет исполнять в том месте, которое определит ФСИН.

"Он не лишён свободы. Ему предложат какую-то работу, за которую он будет получать вознаграждение. Часть зарплаты будет перечисляться в пользу государства. Формально он может работать и по прежнему месту деятельности. Но не в качестве адвоката, так как будет лишён статуса", - отметил Гайтаев.

Напомним, что Тимур Идалов, как адвокат, представлял интересы Белхароевых в деле об убийстве начальника ингушского Центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева. В 2021 году глава Счетной палаты Ингушетии Мустафа Белхароев пожаловался, что после задержания его сына Алихана по делу об убийстве начальника регионального ЦПЭ подвергся жестоким пыткам. О пытках заявил и сам Алихан Белхароев. После этого силовики провели в доме Мустафы Белхароева два обыска за два месяца. Адвокат Тимур Идалов назвал эти обыски местью отцу и сыну Белхароевым.

Начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев и его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев, были застрелены в Москве 2 ноября 2019 года. Руководителем группировки, причастной к убийству, назван предприниматель Хасан Полонкоев. Убийство Эльджаркиева было признано терактом. В марте 2021 года следственные действия по делу были завершены.

Баталхаджинцами или белхароевцами называют членов братства Батал-хаджи, которое имеет большое влияние в современной Ингушетии. Батал-хаджи Белхороев — ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в справке "Кавказского узла" "Батал-хаджи и его последователи".

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Автор: Нахим Шеломанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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