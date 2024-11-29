Юристы указали на лишение Идалова возможности работать адвокатом

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Приговор адвокату из Чечни Тимуру Идалову по деле об угрозе прокурору будет обжалован. Юристы назвали лишение возможности заниматься адвокатской практикой наиболее суровой частью наказания Идалова, хотя и срок принудительных работ близок к максимальному по этой статье.

Как писал "Кавказский узел", 31 октября стало известно, что чеченский адвокат Тимур Идалов, обвиняемый по делу об угрозах прокурору, задержан в Грозном и доставлен в Москву. Защита считает, что в деле чеченского адвоката Тимура Идалова, обвиняемого за угрозы прокурору, содержится ряд нарушений, и вместе с другими адвокатами готовит жалобу в Комитет по правам человека ООН. 28 ноября суд в подмосковных Химках приговорил его к году и 11 месяцам принудительных работ по делу об угрозах прокурору и на три года запретил заниматься адвокатской деятельностью.

Тимур Идалов был задержан 12 апреля 2023 года, а затем арестован по подозрению в угрозе насилием прокурору во время заседания суда (часть 1 статьи 318 УК РФ). Однако 5 июля 2023 года стало известно, что обвинение переквалифицировано на угрозу убийством или причинением вреда прокурору (часть 2 статьи 296 УК РФ). По версии следствия, 3 октября 2022 года Идалов в зале Никулинского суда Москвы высказал "угрозы применения насилия" в адрес прокурора. Адвокат Мурад Мусаев назвал обвинение "высосанным из пальца", заявив, что у Идалова была перепалка с прокурором и что спустя полгода реплику Идалова квалифицировали как угрозу. "Вы что, [персонаж итальянского сериала про мафию] комиссар Каттани? Так его расстреляли", – процитировал Мусаев слова Идалова в адрес прокурора.

Последнее заседание и приговор Тимуру Идалову прошли в отсутствие его адвоката по соглашению, сообщил защитник Идалова адвокат Дмитрий Сотников. "Суд не уведомил о проведении заседания адвокатов по соглашению. Незаконно назначил адвоката, хотя законом предусматривается возможность такого назначения только, если адвокаты по соглашению не могут прибыть в заседание в течение пяти дней", - заявил он.

Адвокат сообщил также, что апелляцию в любом случае подадут, так как обвинительный приговор не устраивает ни в каком виде. "Любой обвинительный приговор влечёт лишение статуса для адвоката", - пояснил Сотников.

Сторонний адвокат Марина Агальцова заявила, что по в настоящее время наказание Идалову можно считать не жёстким. "По нынешним меркам он легко отделался", считает она.

В то же время, другой адвокат, не связанный с делом Идалова — Абуспьян Гайтаев, заявил, что Идалова жёстко наказали "ни за что". "Если санкции по этой статье, то срок принудительных работ назначен почти по максимум (в статье до двух лет). К лишению свободы его не могли приговорить, так как у него нет непогашенных судимостей. Видимо, его изначально хотели наказать для лишения статуса адвоката", - сказал он.

По словам адвоката, самое серьезное наказание для Идалова — это лишение его адвокатского статуса.

"Если приговор вступит в силу, то Идалов лишается статуса адвоката и ещё три года после исполнения наказания не сможет его возобновить. Это фактически его лишает работы, всей наработанной клиентуры", - пояснил Гайтаев.

Он указал, что принудительные работы Идалов будет исполнять в том месте, которое определит ФСИН.

"Он не лишён свободы. Ему предложат какую-то работу, за которую он будет получать вознаграждение. Часть зарплаты будет перечисляться в пользу государства. Формально он может работать и по прежнему месту деятельности. Но не в качестве адвоката, так как будет лишён статуса", - отметил Гайтаев.

Напомним, что Тимур Идалов, как адвокат, представлял интересы Белхароевых в деле об убийстве начальника ингушского Центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева. В 2021 году глава Счетной палаты Ингушетии Мустафа Белхароев пожаловался, что после задержания его сына Алихана по делу об убийстве начальника регионального ЦПЭ подвергся жестоким пыткам. О пытках заявил и сам Алихан Белхароев. После этого силовики провели в доме Мустафы Белхароева два обыска за два месяца. Адвокат Тимур Идалов назвал эти обыски местью отцу и сыну Белхароевым.

Начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев и его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев, были застрелены в Москве 2 ноября 2019 года. Руководителем группировки, причастной к убийству, назван предприниматель Хасан Полонкоев. Убийство Эльджаркиева было признано терактом. В марте 2021 года следственные действия по делу были завершены.

Баталхаджинцами или белхароевцами называют членов братства Батал-хаджи, которое имеет большое влияние в современной Ингушетии. Батал-хаджи Белхороев — ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в справке "Кавказского узла" "Батал-хаджи и его последователи".

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